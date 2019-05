Pronostici Serie B/ Quote e scommesse delle partite (38^ giornata)

Si accende in questo sabato 11 maggio la 38^ e ultima giornata del campionato cadetto ed è quindi il momento di prendere in esame pure i pronostici di Serie B fissati dalla nostra redazione alla vigilia di fischio d’inizio. Trattandosi poi dell’ultimo turno del campionato regolare capiamo bene perchè vi sia così tanta attesa: se è vero che Carpi e Padova sono ormai già retrocessi e il Brescia invece volerà in Serie A l’anno prossimo, molto deve ancora essere deciso. Ricordiamo inoltre che per questa 38^ giornata tutte le partite avranno luogo oggi e pure alla medesima ora, le 15.00. Andiamo quindi ad analizzare da vicino le quote, le scommesse e i pronostici della Serie B fissati dalla nostra redazione per questo attesissimo ultimo turno.

PRONOSTICO BRESCIA BENEVENTO

Benché la Leonessa non ha già nulla ormai da chiedere a questa eccezionale stagione, di certo gli uomini di Corini faranno di tutto per chiudere la cadetteria con un successo di fronte al pubblico di casa: il pronostico è tutto per la neopromossa in Serie A.

PRONOSTICO CARPI VENEZIA

Il falconi sono ormai automaticamente retrocessi, ma i lagunari possono ancora sperare almeno di poter disputare i play out: il pronostico è complicato ma ci attendiamo qualcosa di più oggi di veneti.

PRONOSTICO CROTONE ASCOLI

Per i pronostici di Serie B allo Scida ci attendiamo una buona prestazione dai padroni di casa, che pure non appaiono così sicuri di ottenere la salvezza a fine stagione. Salvarsi dai play out sarà quindi una necessità primaria per gli squali, favoriti pure dal fattore campo.

PRONOSTICO LECCE SPEZIA

Benché i liguri siano un avversario sempre ostico, i giallorossi oggi si giocano la promozione diretta in Serie A: perdere quindi non è ammesso per la squadra di Liverani, che sarà pure la favorita nella 38^ giornata.

PRONOSTICO PADOVA LIVORNO

Se i patavini sono sicuri di giocare in serie C l’anno prossimo, i toscani oggi si giocano ancora moltissimo. Rinvigoriti pure dagli ultimi risultati positivi raccolti, gli amaranto scommettono nella salvezza e il favore del pronostico per la sfida all’Euganeo è tutto per loro.

PRONOSTICO PALERMO CITTADELLA

Il Cittadella, quasi sicuro dei play off, non è tra i miglior clienti ma oggi il Palermo può ancora giocarsi le sue carte per la promozione nel primo campionato: i siciliani hanno quindi il favore alla vigilia, ma gli attende una sfida ben complicata, considerando pure gli assenti.

PRONOSTICO PERUGIA CREMONESE

Per i pronostici di Serie B è ben complicato individuare l’esito della sfida al Curi. Gli umbri hanno dalla loro il fattore campo e sono motivati dall’obiettivo di accedere in extremis ai play off, ma pure i grigiorossi non hanno intenzione di rinunciare al proprio posto nel prossimo tabellone del campionato. Gli episodi potrebbero condizionare la sfida.

PRONOSTICO PESCARA SALERNITANA

Se il fattore campo vede avanti i delfini, va pure aggiunto che nel confronto sono i granata i più motivati oggi a ottenere i tre punti, vista pure la salvezza ancora in bilico. Non è da escludere quindi il colpaccio della Salernitana fuori casa oggi.

PRONOSTICO VERONA FOGGIA

Sfida dall’esito complicato, vista pure la grande motivazione di entrambi i club per ottenere i tre punti in palio: l’Hellas spera di far parte dei prossimi play off, mentre i Satanelli devono vincere per evitare i play out. Ricordiamo che il fattore campo favorisce ovviamente i gialloblu, che pure hanno subito un repentino cambio panchina, ancora non pienamente digerito.



© RIPRODUZIONE RISERVATA