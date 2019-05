Pronostici Serie B/ Quote e scommesse per le partite della 37^ giornata

In questo fine settimana il secondo campionato italiano scende nuovamente in campo per disputare la partite, valide per la 37^ e penultima giornata: è tempo quindi di esaminare da vicino pure i pronostici di Serie B fissati dalla nostra redazione. Prima però di controllare le quote, le scommesse e i pronostici di Serie B, ricordiamo a tutti gli appassionati quale sarà il programma di questo intensissimo turno, così speciale. Ecco infatti che il calendario è subito ricco per questo sabato 4 maggio con ben 4 incontri il cui fischio d’inizio è stato fissato per le ore 15.00 e il primo incontro serale, atteso alle ore 18.00 al Tombolato tra Cittadella e Verona. Saranno invece tre le partite che avranno luogo di domenica 5 maggio, con due sfide pomeridiane attese per le ore 15.00 e il posticipo tra Salernitana e Cosenza, che si accenderà alle ore 21,00: il turno però si chiuderà solo con la sfida del, Monday night tra Foggia e Perugia. Andiamo quindi a considerare ora i pronostici di Serie B fissati dalla nostra redazione alla vigilia del fischio d’inizio.

PRONOSTICO ASCOLI PALERMO

Dopo il pareggio rimediato contro lo Spezia nel turno precedente i siciliani hanno bisogno di una vittoria per sperare ancora nella promozione: il pronostico alla vigilia è tutto per loro benchè i Piceni saranno un avversario tosto.

PRONOSTICO CREMONESE BRESCIA

Pronostico complicato: da una parte i grigiorossi sperano nei tre punti in ottica play off, mentre la leonessa, raggiunta la promozione, ha poco per cui lottare. Non è da escludere però che la squadra di Corini, esaltata dal prossimo approdo in Serie A, faccia una strage allo Zini.

PRONOSTICO SPEZIA CROTONE

Fattore campo e classifica consegnano il favore del pronostico allo Spezia nella 37^ giornata di campionato, ma la sfida non è da sottovalutare se consideriamo pure l’ottimo stato di forma della squadra rossoblu.

PRONOSTICO VENEZIA PESCARA

Per i pronostici di Serie B l’esito della sfida al Penzo è complicato: i delfini paiono favoriti al colpaccio in trasferta ma di fatto non hanno grandi motivi per strafare in questo finale di stagione. Non così il Venezia che invece rischia davvero la retrocessione: i lagunari però non paiono al top della condizione.

PRONOSTICO CITTADELLA VERONA

Possibile colpo grosso dei granata tra le mura di casa nella 37^ giornata di Serie B: molto però dipenderà dall’animo con cui gli scaligeri scenderanno in campo, dopo aver salutato Grosso e aver accolto in panchina Aglietti.

PRONOSTICO BENEVENTO PADOVA

Benchè i patavini siano di ritorno da un grande successo sul Lecce, oggi per i pronostici di Serie B, il favore è tutto per gli stregoni, che hanno dalla loro pure il fattore campo.

PRONOSTICO LIVORNO CARPI

Sfida in coda per la cadetteria, dall’esito davvero aperto. Va però segnalato che gli amaranto in questo turno giocano in casa e pure registrano nel confronto coi falconi un miglior stato di forma.

PRONOSTICO SALERNITANA COSENZA

I bruzi hanno messo ormai in cassaforte la salvezza e potrebbero presentarsi al match poco motivati: non così i granata, che dopo tre KO di fila ora rischiano davvero tanto. La Salernitana quindi si approccia al match con le miglior intenzioni: il favore del pronostico è tutto per lei.



