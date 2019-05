Pronostici Serie B/ Scommesse e quote per le partite (36^ giornata)

I pronostici Serie B tornano in occasione della nuova giornata del campionato cadetto, che sarà al centro dell’attenzione anche degli appassionati di scommesse. Andiamo allora ad analizzare più nel dettaglio le quote delle partite di Serie B e che cosa ci attenderà oggi mercoledì 1° maggio 2019, quando il campionato ci propone il suo ultimo turno infrasettimanale della stagione regolare, con particolare attenzione a quelli che potrebbero essere i favoriti o comunque alcune quote stuzzicanti nella nostra panoramica sui pronostici Serie B per questa 36^ giornata che caratterizza l’odierna Festa dei Lavoratori.

PRONOSTICI PALERMO SPEZIA

Momento difficile per il Palermo, di cui proverà ad approfittare lo Spezia. Allo stadio Barbera comunque i rosanero padroni di casa non possono permettersi altri passi falsi se vogliono ancora puntare alla promozione diretta, dunque ipotizziamo il segno 1 che l’agenzia di scommesse Snai quota a 1,80 volte la posta in palio.

PRONOSTICI CARPI CREMONESE

Il Carpi è ancora vivo, come dimostra il successo di sabato a Salerno, però la Cremonese è in forma e sta tentando di raggiungere i playoff, obiettivo difficile da immaginare solo poche settimane fa. La bilancia potrebbe pendere dalla parte dei lombardi e pure l’agenzia Snai è incerta: quota 2,75 è infatti in comune per il segno 1 e per il segno 2.

PRONOSTICI COSENZA VENEZIA

Il Cosenza potrebbe essere favorito contro un Venezia in grande difficoltà e che ha appena subito una vera e propria bastonata dal Crotone, l’altra squadra calabrese del campionato cadetto. Per l’agenzia di scommesse Snai la quota legata al segno 1 per la vittoria del Cosenza è di 1,95 volte la posta in palio.

PRONOSTICI CROTONE BENEVENTO

Partita affascinante tra un Crotone che appare in ripresa e un Benevento lanciato, che punta alla migliore posizione possibile in classifica verso i playoff. A questo punto, vi consigliamo il segno X oppure il segno 2, entrambi quotati a 2,95 dall’agenzia Snai e dunque più remunerativi del segno 1 (che vale 2,60).

PRONOSTICI FOGGIA SALERNITANA

Partita delicata soprattutto per il Foggia, che non può permettersi passi falsi nella lotta per la salvezza che si è fatta durissima dopo la sconfitta di domenica sul campo della Cremonese. Le maggiori motivazioni potrebbero fare la differenza: l’agenzia di scommesse Snai quota infatti a 1,70 volte lap ostai n palio il segno 1.

PRONOSTICI PADOVA LECCE

Nonostante il fattore campo, il pronostico pende dalla parte del Lecce: d’altronde, la classifica di questo campionato di Serie B parla in modo inequivocabile e sembra dare ben poche speranze al Padova. L’agenzia di scommesse Snai propone infatti il segno 2 a quota 1,70, giallorossi dunque nettamente favoriti.

PRONOSTICI PERUGIA CITTADELLA

Allo stadio Curi si affrontano due squadre esattamente a pari punti in classifica e con lo stesso obiettivo di entrare in zona playoff, dunque si annuncia una partita incerta, anche se il fattore campo potrebbe favorire gli umbri. Scegliamo una via di mezzo e vi proponiamo il pareggio: il segno X vale 3,15 volte la posta in palio per Snai.

PRONOSTICI VERONA LIVORNO

Il Verona ha la bellezza di 17 punti in più rispetto al Livorno, che oggi pomeriggio ospiterà allo stadio Bentegodi. Di conseguenza, è più che logico attendersi favorita l’Hellas di mister Fabio Grosso: 1,75 è la quota proposta dall’agenzia di scommesse Snai appunto sul segno 1 pro Verona, che è nettamente favorito oggi.

PRONOSTICI BRESCIA ASCOLI

Discorso simile allo stadio Rigamonti: qui il vantaggio per i padroni di casa è di 20 punti in classifica, inoltre oggi potrebbe essere per il Brescia il grande giorno della promozione in Serie A. L’agenzia di scommesse Snai, tutto questo considerato, dà quasi per certo il segno 1, che è quotato appena 1,25 volte la posta in palio.



