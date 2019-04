Risultati basket playoff A2/ Diretta live score: Capo d’Orlando per il 2-0 (1^ turno)

Sono due le partite che per i risultati di basket per i playoff di Serie A2 2019 si giocano lunedì 29 aprile: si parte alle ore 20:30 con Udine-Biella, alle ore 21:00 avremo invece Capo d’Orlando-Ravenna. Per il momento la situazione è ancora in fase di definizione, nel senso che entrambe le serie di primo turno sono sul punteggio di 1-0: le due squadre in casa hanno ottenuto la vittoria e dunque viaggiano ancora con il fattore campo confermato. Era nelle previsioni almeno per quanto riguarda la Benfapp, mentre tra GSA e Edilnol c’era comunque la sensazione che potesse trattarsi di una sfida complessa e aperta a sorprese; i friulani si sono presi la prima vittoria anche in maniera piuttosto netta, adesso vogliono confermarsi al PalaCarnera così da andare in Piemonte forti del 2-0 che è anche il risultato parziale sperato da Capo d’Orlando, insieme a Treviso una delle due grandi favorite per la promozione. Va ricordato che queste due serie degli ottavi si incrociano direttamente nel tabellone, dunque attenzione ai risultati dei playoff di questa sera perchè le due vincenti si affronteranno nei quarti.

RISULTATI BASKET PLAYOFF A2: LA SITUAZIONE

Dunque per i risultati di basket, dobbiamo osservare che nella prima partita dei playoff Capo d’Orlando ha rispettato il pronostico: la vittoria su Ravenna è stata netta anche e soprattutto in virtù dei 28 punti segnati nel primo quarto, un trend comunque confermato nel proseguimento di una partita poi gestita ne migliore dei modi e vinta con una straripante prestazione di Jordan Parks ma altri tre giocatori (Joe Trapani, Davide Bruttini e Brandon Triche) che hanno oltrepassato il 20 di valutazione. Udine ha colto un successo molto simile, anche se dopo l’ottimo primo quarto ha dovuto accettare la rimonta di Biella andando a strappare definitivamente nel quarto periodo, quando è stata in grado di lasciare gli avversari a 10 punti segnati. Nel successo della GSA c’è moltissimo di Marshawn Powell: 29 punti con 12/17 dal campo, 10 rimbalzi, 2 assist e un recupero per 41 di valutazione, ottima anche la prova di un Alessandro Amici da 16 punti, 6 rimbalzi e 5 assist. Adesso la reazione deve arrivare dalle due squadre che giocano in trasferta: sia Ravenna che Biella hanno le capacità per prendersi una vittoria fuori casa, girare il fattore campo e andare a giocare gara-3 con un pareggio molto simile ad un vantaggio nella serie, perciò staremo a vedere quello che succederà.

RISULTATI BASKET PLAYOFF A2

Lunedì 29 aprile

ore 20:30 Udine-Biella (serie 1-0)

ore 21:00 Capo d’Orlando-Ravenna (serie 1-0)

Martedì 30 aprile

ore 20:30 Treviso-Trapani (serie 1-0)

ore 20:30 Bergamo-Mantova (serie 1-0)

ore 20:45 Verona-Casale Monferrato (serie 1-0)

ore 21:00 Rieti-Forlì (serie 1-0)

ore 21:00 Treviglio-Roseto (serie 0-1)

ore 21:00 Montegranaro-Latina (serie 1-0)



