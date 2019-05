Risultati Europa League/ Diretta gol live, semifinali di ritorno (giovedì 9 maggio)

Per i risultati di Europa League 2018-2019 siamo arrivati al nostro ultimo appuntamento: quello che riguarda le semifinali di ritorno. Entrambe le partite si giocano alle ore 21:00 di giovedì 9 maggio: Chelsea-Eintracht e Valencia-Arsenal ci daranno il quadro completo della finale che il prossimo 29 maggio, a Baku, assegnerà il titolo continentale. Se dovesse andare come da pronostico, e considerati i risultati che sono maturati una settimana fa, si tratterebbe del primo derby inglese (in questa competizione, perchè bisogna ricordare Manchester United-Chelsea nella Champions League 2008) dal 1972 a questa parte, quando cioè Tottenham e Wolverhampton (con vittoria degli Spurs nella doppia sfida) disputarono la prima storica finale della Coppa delle Fiere, come allora si chiamava. Naturalmente non partono battute Eintracht Francoforte e Valencia, che anzi hanno tutte le possibilità di fare il colpo grosso e prendersi la finale; staremo a vedere allora quello che succederà nei risultati di Europa League, che sono attesi ormai tra qualche ora.

RISULTATI EUROPA LEAGUE: LA SITUAZIONE

Parlando dei risultati di Europa League, facciamo un breve excursus su quello che era successo nelle partite di andata: alla Commerzbank Arena l’Eintracht era partito forte e aveva trovato il gol del vantaggio con Luka Jovic, ma nel secondo tempo il Chelsea aveva sostanzialmente dominato e, già sistemato il punteggio con Pedro al termine della prima frazione, avrebbe meritato di vincere. Anche con un 1-1 in tasca la partita di Stamford Bridge si affronta con fiducia, visto che lo 0-0 qualificherebbe la squadra di Maurizio Sarri. Più spettacolare la sfida dell’Emirates, se non altro i 45 minuti iniziali: il Valencia aveva stappato la serata con Mouctar Diakhaby ma la risposta dell’Arsenal era giunta immediata, sotto forma della doppietta di Alexandre Lacazette. Al 90’ poi Pierre-Emerick Aubameyang aveva trovato il 3-1: un gol fondamentale perchè permette ai Gunners di perdere anche 1-0 e qualificarsi comunque, costringendo i pipistrelli a vincere almeno 2-0. Dunque le due squadre inglesi hanno certamente un vantaggio nell’approcciare le semifinali di ritorno, ma in questi risultati di Europa League potrebbe davvero succedere di tutto…

RISULTATI EUROPA LEAGUE, RITORNO SEMIFINALI

ore 21:00 Chelsea Eintracht (andata 1-1)

ore 21:00 Valencia Arsenal (andata 1-3)



