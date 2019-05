Risultati Mondiali U20/ Classifica gironi, diretta gol live (1^ giornata, 23 maggio)

I risultati dei Mondiali U20 per giovedì 23 maggio sono quelli che riguardano le partite inaugurali: il torneo giovanile viene disputato in Polonia e avrà la sua conclusione il prossimo 15 giugno, quando avrà luogo la finale allo Stadion Widzewa di Lodz. La formula è chiara e lineare: ci sono 24 nazionali partecipanti che si affrontano in un primo turno composto da sei gironi, con partite di sola “andata”. Le prime due di ciascun gruppo e le quattro migliori terze accedono alla fase ad eliminazione diretta, partendo dunque dagli ottavi di finale; è importante dire che in caso di arrivo a pari punti i primi criteri per il passaggio del turno sono la differenza reti e i gol segnati in generale, il che significa che sarà importante, qualora possibile, provare a mettere più gol di margine in un’eventuale vittoria. Giovedì 23 maggio ad ogni modo sono impegnati i gruppi A e B, e troviamo subito Messico Italia: in questo girone si gioca anche Giappone Ecuador alle ore 20:30, per il gruppo A invece, con gli stessi orari, le partite sono cronologicamente Tahiti Senegal e Polonia Colombia. Vedremo allora cosa succederà in questa prima giornata, e quali saranno i primi risultati dei Mondali U20.

RISULTATI MONDIALI U20: LA STORIA

Aspettando i primi risultati dei Mondiali U20, possiamo dire che questa competizione è nata nel 1977 e da allora si è sempre disputata negli anni dispari, a cadenza biennale: la prima edizione è stata vinta dall’Unione Sovietica che ha poi ottenuto il secondo posto in quella successiva, ed è stata presenza costante fino alla sua disgregazione nelle varie repubbliche indipendenti. Argentina e Brasile, con 11 titoli complessivi, comandano un albo d’oro nel quale solo Portogallo e Serbia condividono con le sudamericane il fatto di avere vinto almeno due trofei (e sono due a testa), per il resto ci sono altre sei vincitrici con l’Inghilterra che è campione in carica avendo battuto il Venezuela nella finale di due anni fa. L’Italia nei Mondiali U20 non ha mai raggiunto la semifinale, almeno fino al 2017: dopo aver perso contro l’Inghilterra gli azzurrini hanno superato ai rigori l’Uruguay e sono riusciti a salire sul podio. Per Paolo Nicolato l’obiettivo è chiaro: provare a disputare un bel torneo senza troppe pressioni, ma con la recondita speranza di arrivare in fondo…

RISULTATI MONDIALI U20, 1^ GIORNATA

GRUPPO A

ore 18:00 Tahiti Senegal

ore 20:30 Polonia Colombia

CLASSIFICA: Colombia 0, Polonia 0, Senegal 0, Tahiti 0

GRUPPO B

ore 18:00 Messico Italia

ore 20:30 Giappone Ecuador

CLASSIFICA: Ecuador 0, Giappone 0, Italia 0, Messico 0



