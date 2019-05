Risultati Playoff Serie C/ Diretta gol live score delle partite (1^ fase nazionale)

Siamo giunti, oggi domenica 19 maggio, alla prima fase nazionale per i risultati dei play off della Serie C: siamo quindi entrati nel vivo del tabellone finale del terzo campionato italiano, che mette in palio gli ultimi due biglietti per la cadetteria. Come è noto quest’anno saranno cinque le squadre che verranno promosse in Serie B e quindi le tre vincitrici di ogni girone (Juve Stabia, Entella e Pordenone) e le due vincitrici della cosiddetta Final Four, per la serie C, che però si accenderà solo a giugno. Prima però di guardare così lontano andiamo a conoscere quali saranno le squadre protagoniste dei risultati dei play off di Serie C per il primo turno della fase nazionale. Sono infatti un totale di 10 club, dove ritroviamo la Viterbese vincitrice della Coppa Italia, 6 squadre (due per girone) che arrivano dalla fase a gironi dei play off e le tre formazioni terze classificate di ogni girone al termine della stagione regolare. Queste hanno quindi preso parte solo pochi giorni fa al Sorteggio di Firenze che ha fissato accoppiamenti e orari. Ecco che da programma la prima sfida utile per i risultato dei play off di Serie C sarà quella tra Carrarese e Pisa che si accenderà alle ore 15,30 mentre alle ore 18,00 è atteso il fischio d’inizio di Monza-Imolese e Arezzo-Viterbese. A chiusura ricordiamo poi le ultime sfide di Potenza-Catania, attesa alle ore 18.30 e il duello Feralpisalò-Catanzaro, previsto per le ore 20,00.

RISULTATI PLAY OFF SERIE C: LA FORMULA

Arrivati a una nuova fase del tabellone dei play off di Serie C è tempo di ricordare pure che cosa prevede il regolamento per questa delicata parte del torneo finale. Ecco infatti che per la prima fase nazionale dei play off si giocheranno 5 sfide, in match di andata e ritorno, e le squadra vincenti prenderanno parte quindi al secondo turno della fase nazionale. Da ricordare che in caso di parità punteggio al termine di entrambe le partite, varrà la migliore differenza reti come criterio distintivo. Nel caso in cui avvenga una nuova situazione di parità varrà il concetto di testa di serie. Ricordiamo che in questa parte sono considerate squadre “testa di serie” la squadra vincitrice della Coppa Italia e quindi la Viterbese, o tre club che si sono classificate al terzo posto nella classifica di ogni girone, stilata al termine della stagione regolare, e pure chi tra i 6 club che arrivano dalla fase a giorni dei play off risultavano meglio piazzate. Ma ora è tempo di dare la parola al campo per scoprire i primi risultati dei play off di Serie C per le gare di andata della prima fase nazionale. Parola al campo!

RISULTATI PLAYOFF SERIE C

Ore 15.30 Carrarese-Pisa

Ore 18.00 Arezzo-Viterbese

Ore 18.00 Monza-Imolese

Ore 18.30 Potenza-Catania

Ore 20.00 Feralpisalò-Catanzaro



