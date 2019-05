Risultati playoff Serie C/ Diretta gol live score delle partite (1^ turno, 12 maggio)

I risultati dei playoff di Serie C 2018-2019 ci tengono compagnia in questa domenica 12 maggio: le partite cui assisteremo sono ben nove, vale a dire tre per girone. In questo momento infatti siamo ancora in una fase nella quale le squadre qualificate si affrontano “internamente”, prima di arrivare alla fase nazionale dove attendono già seconda e terza di ciascun girone oltre alla vincitrice della Coppa Italia Serie C, ovvero la Viterbese. Dunque andiamo a vedere quale sia il quadro delle sfide in programma: si parte alle ore 15:00 con Siena-Novara (girone A) e Sudtirol-Sambenedettese (girone B), alle ore 16:30 avremo invece Carrarese-Pro Patria (girone A), Ravenna-Vicenza (girone B) e Potenza-Rende (girone C), quindi si passa alle ore 17:30 con Virtus Francavilla-Casertana (girone A), alle ore 18:30 con Monza-Fermana (girone B) e alle ore 19:30 con Reggina-Monopoli (girone C) prima di chiudere alle ore 20:30 con Pro Vercelli-Alessandria. Non ci resta dunque che vedere come andranno le cose, quali saranno i risultati dei playoff di Serie C che matureranno da questo primo turno e quali saranno dunque le squadre che continueranno la loro corsa verso le due promozioni in Serie B rimasta a disposizione.

RISULTATI PLAYOFF SERIE C: IL REGOLAMENTO

Per parlare in maniera più approfondita dei playoff di Serie C, e in attesa di conoscere i risultati, dobbiamo inevitabilmente dare uno sguardo al regolamento che è quello che ricalca le annate precedenti: innanzitutto allora dobbiamo dire che le partecipanti sono, per ogni girone, quelle che si sono classificate tra il secondo e il decimo posto più chi ha vinto la Coppa Italia Serie C (in questo caso la Viterbese, che sarebbe rimasta fuori, non ha liberato spazio all’undicesima del suo girone C). Seconde e terze vanno direttamente alla fase nazionale (le seconde saltandone anche il primo turno), le quarte sono dispensate dalla prima partita e attendono dunque di sfidare la vincente del match tra la settima e l’ottava. Riguardo invece la formula che regola il passaggio di ciascun turno, anticipiamo il discorso sulle due finali che prevedono tempi supplementari ed eventuali calci di rigore: nei turni precedenti invece si gioca in gara secca sui 90 minuti, in ogni caso non è previsto extra time perchè in caso di parità la squadra che si qualificherà sarà quella piazzata meglio nella classifica della stagione regolare. La quale, potendo anche giocare in casa, ha un doppio vantaggio come è giusto che sia, dovendo dare il giusto peso a 38 giornate di un campionato decisamente lungo e complicato.

RISULTATI PLAYOFF SERIE C, 1^ TURNO

GIRONE A

ore 15:00 Siena-Novara

ore 16:30 Carrarese-Pro Patria

ore 20:30 Pro Vercelli-Alessandria

GIRONE B

ore 15:00 Sudtirol-Sambenedettese

ore 16:30 Ravenna-Vicenza

ore 18:30 Monza-Fermana

GIRONE C

ore 16:30 Potenza-Rende

ore 17:30 Virtus Francavilla-Casertana

ore 19:30 Reggina-Monopoli



