Risultati playoff Serie C/ Diretta gol live score, ritorno 1^ turno nazionale

Oggi mercoledì 22 maggio 2019 sarà una giornata davvero importante per i playoff Serie C: i risultati delle partite di ritorno del primo turno della fase nazionale infatti serviranno a definire le squadre che si qualificheranno al prossimo turno, aggiungendosi alle seconde dei tre gironi che devono ancora entrare in scena. Andiamo allora subito a scoprire il calendario delle partite che ci daranno i risultati playoff Serie C attesi per oggi: si comincerà alle ore 17.00 con Catanzaro FeralpiSalò (andata 0-1), mentre alle ore 20.30 sono in programma le altre quattro partite. Si tratterà per la precisione di Catania Potenza (1-1), Imolese Monza (3-1), Pisa Carrarese (2-2) e Viterbese Arezzo (0-3). Come si può vedere dai risultati dell’andata riportati fra parentesi, si riparte da situazioni ben diverse, con alcune sfide che appaiono già segnate ed altre invece apertissime.

RISULTATI PLAYOFF SERIE C: IL REGOLAMENTO

In attesa di scoprire i nuovi risultati dei playoff Serie C per quanto riguarda la partita di ritorno del primo turno della fase nazionale, può essere utile dare alcuni accenni al regolamento di questa lunga post-season. In questo turno sono entrate in scena le terze classificate dei tre gironi della stagione regolare più la vincitrice della Coppa Italia di Serie C, che sono teste di serie al pari della squadra migliore tra le ammesse dal turno precedente (che è stato il Catania). Le teste di serie giocano in casa oggi la partita di ritorno e vengono ammesse al turno successivo a parità di gol complessivi segnati nei due incontri. A dire il vero c’è una eccezione in tal senso: la Viterbese è testa di serie in quanto vincitrice della Coppa e gioca il ritorno in casa, ma in campionato ha fatto peggio dell’Arezzo e di conseguenza a parità di gol segnati avrebbero la meglio i toscani perché il regolamento premia la squadra col miglior piazzamento ed il miglior punteggio nel proprio girone di campionato, che in questo caso non è la testa di serie.

RISULTATI PLAYOFF SERIE C, RITORNO 1^ TURNO FASE NAZIONALE

Ore 17.00

Catanzaro FeralpiSalò (andata 0-1)

Ore 20.30

Catania Potenza (1-1)

Imolese Monza (3-1)

Pisa Carrarese (2-2)

Viterbese Arezzo (0-3)



