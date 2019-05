Risultati Serie A/ Classifica aggiornata, diretta gol 35^ giornata (oggi 5 maggio)

Ci attende un’altra domenica all’insegna di alcuni importanti risultati di Serie A da scoprire, anche perché il momento dei verdetti è sempre più vicino in questa edizione 2018-2019 del massimo campionato. Tra venerdì e ieri sono già stati giocati tre anticipi della trentacinquesima giornata del campionato di Serie A, oggi si giocheranno altre sei partite di questo turno. Si comincia alle ore 12.30 con il derby toscano Empoli Fiorentina, poi le tre partite delle ore 15.00 saranno Lazio Atalanta, Parma Sampdoria e Sassuolo Frosinone, infine avremo i due posticipi che saranno alle ore 18.00 Genoa Roma e alle ore 20.30 Napoli Cagliari. Ricordiamo inoltre che questa lunghissima 35^ giornata terminerà solamente lunedì sera con il posticipo Milan Bologna, ma adesso andiamo ad analizzare alcuni spunti sui risultati Serie A e sulla classifica relativi alle partite di oggi, domenica 5 maggio 2019.

RISULTATI SERIE A: IL BIG-MATCH

Detto che a questo punto dell’anno i risultati di Serie A sono quasi tutti molto importanti, ad esempio per la lotta salvezza (oggi potrebbe essere il giorno dell’addio al Frosinone), spicca la bellissima lotta per la qualificazione alle prossime Coppe europee. Dal terzo all’ottavo posto ci sono sei squadre nello spazio di sette punti: due andranno in Champions League, altre tre in Europa League (per la quale ci sarà da tenere conto anche della Coppa Italia) e una sarà esclusa da tutto. Ecco dunque che oggi pomeriggio l’attenzione di molti sarà rivolta a Lazio Atalanta, non solo perché si tratterà di una sorta di “anteprima” della finale di Coppa Italia che proprio biancocelesti e nerazzurri disputeranno mercoledì 15 maggio, esattamente fra dieci giorni. Lazio Atalanta di oggi però non avrà importanza minore, anche se non metterà trofei in palio: la Dea con la vittoria contro l’Udinese di lunedì sera è salita al quarto posto in solitario e potrebbe vivere il mese di maggio più bello della propria storia, d’altronde la Lazio si è rilanciata con la vittoria sul campo della Sampdoria. La situazione dei capitolini è particolare: sono ottavi e dunque al momento sarebbero loro fuori da tutto, ma la finale di Coppa Italia e le distanze brevissime da chi li precede rendono ancora possibile qualsiasi tipo di scenario.

RISULTATI SERIE A, 35^ GIORNATA

Ore 12.30

Empoli Fiorentina

Ore 15.00

Lazio Atalanta

Parma Sampdoria

Sassuolo Frosinone

Ore 18.00

Genoa Roma

Ore 20.30

Napoli Cagliari

CLASSIFICA SERIE A

Juventus 89

Napoli 70

Inter 62

Atalanta 59

Roma 58

Torino 57

Milan 56

Lazio 55

Sampdoria 48

Spal 42

Sassuolo 41

Cagliari, Fiorentina 40

Bologna, Parma 37

Genoa 35

Udinese 33

Empoli 29

Frosinone 23

Chievo (-3) 15



