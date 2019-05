Risultati Serie A/ Classifica aggiornata, diretta gol 36^ giornata (oggi 12 maggio)

Ci attende oggi, 12 maggio, un’altra domenica all’insegna di alcuni importanti risultati di Serie A da scoprire, anche perché il momento dei verdetti è sempre più vicino in questa edizione 2018-2019 del massimo campionato giunta alla trentaseiesima giornata, terzultima della Serie A in corso. Ieri sono già stati giocati tre anticipi di questo turno, oggi si giocheranno altre cinque partite di questo turno. Si comincia alle ore 12.30 con Torino Sassuolo, poi appena due partite alle ore 15.00 che saranno Frosinone Udinese e Sampdoria Empoli, infine avremo i due posticipi che saranno alle ore 18.00 Spal Napoli e alle ore 20.30 Roma Juventus. Ricordiamo inoltre che questa 36^ giornata terminerà solamente lunedì sera con ben due posticipi, alle ore 19.00 Bologna Parma e alle ore 21.00 Inter Chievo, ma adesso andiamo ad analizzare alcuni spunti sui risultati Serie A e sulla classifica relativi alle partite di oggi, domenica 12 maggio 2019.

RISULTATI SERIE A: IL BIG-MATCH

Detto che a questo punto dell’anno i risultati di Serie A sono quasi tutti molto importanti, ad esempio le due partite del pomeriggio saranno molto importanti per Udinese ed Empoli, le due squadre più a rischio per la terza retrocessione, spicca naturalmente il posticipo di lusso tra Roma e Juventus, che ci terrà compagnia questa sera dallo stadio Olimpico. La partita sarà più importante per i giallorossi di Claudio Ranieri, che sono coinvolti nella avvincente volata per conquistare un posto nella prossima Champions League. Settimana scorsa il pareggio sul campo del Genoa ha complicato la situazione della Roma, che adesso non può più concedersi passi falsi, nemmeno contro i campioni d’Italia. D’altro canto la Juventus ha già da tempo festeggiato il suo ottavo scudetto consecutivo, ma certamente la sfida con la Roma è una di quelle che danno motivazioni a prescindere e gli uomini di Massimiliano Allegri (a partire da un certo Cristiano Ronaldo) non avranno certo intenzione di fare brutte figure. Questo garantisce una sfida di alto livello, come Roma Juventus è giusto e normale che sia.

RISULTATI SERIE A, 36^ GIORNATA

Ore 12.30

Torino Sassuolo

Ore 15.00

Frosinone Udinese

Sampdoria Empoli

Ore 18.00

Spal Napoli

Ore 20.30

Roma Juventus

CLASSIFICA SERIE A

Juventus 89

Napoli 73

Atalanta 65

Inter 63

Milan 62,

Roma 59

Lazio 55

Torino 57

Sampdoria 49

Spal, Sassuolo 42

Cagliari, Fiorentina 40

Parma 38

Bologna 37

Genoa 36

Udinese 34

Empoli 32

Frosinone 24

Chievo (-3) 15



