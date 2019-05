Risultati Serie A/ Classifica aggiornata, diretta gol live (35^ giornata, 4 maggio)

Eccoci ad un altro appuntamento con i risultati di Serie A 2018-2019: siamo arrivati alla 35^ giornata, il che significa che ne mancano quattro per chiudere il campionato. Assegnato lo scudetto e una retrocessione, con il Napoli certo della partecipazione alla Champions League e il Frosinone sostanzialmente retrocesso, restano ancora da stabilire tanti verdetti: la terza squadra che scenderà in Serie B per esempio, ma soprattutto un’entusiasmante corsa all’Europa che terrà banco fino all’ultimo. Avendo già vissuto Juventus-Torino, derby della Mole che è stato anticipato al venerdì, le partite che si giocano sabato 4 maggio sono appena due: non ci sarà infatti la sfida del primo pomeriggio, si parte direttamente alle ore 18:00 con Chievo-Spal per poi andare alle ore 20:30 su Udinese-Inter. E’ dunque coinvolta maggiormente la parte bassa della classifica di Serie A: aspettando i risultati, vedremo come cambierà la graduatoria anche se bisognerà poi aspettare il quadro completo della domenica.

RISULTATI SERIE A: LA SITUAZIONE

Nel parlare dei risultati di Serie A per sabato, dobbiamo come detto rivolgere la nostra attenzione alla lotta per la salvezza: come spesso accade il Chievo ha iniziato a racimolare punti di orgoglio, trovandone 4 nelle ultime due giornate. Oggi proverà a fare risultato ancora al Bentegodi, dove la Spal va a caccia della salvezza aritmetica: avendo 10 punti di vantaggio sull’Empoli una vittoria le garantirebbe la seconda permanenza in Serie A consecutiva, certificando ancor più l’ottimo lavoro di Leonardo Semplici. Possiamo dunque sbilanciarci e dire che la Spal rischia ben poco a questo punto; chi invece deve fare i conti con una classifica ancora in bilico è l’Udinese, che lunedì scorso ha perso a Bergamo e non ha aumentato il suo divario rispetto all’Empoli. I toscani restano a 4 punti: serve assolutamente una vittoria contro l’Inter per tirare il fiato, il problema è che i nerazzurri non hanno ancora chiuso i conti rispetto alla loro qualificazione in Champions League e gli ultimi due pareggi hanno permesso alle rivali di avvicinarsi. Il grande ex Luciano Spalletti torna dunque a Udine con la necessità di fare punti per archiviare l’ultimo obiettivo rimasto alla squadra meneghina.

RISULTATI SERIE A, 35^ GIORNATA

ore 18:00 Chievo-Spal

ore 20:30 Udinese-Inter

CLASSIFICA SERIE A

Juventus 88

Napoli 70

Inter 62

Atalanta 59

Roma 58

Torino, Milan 56

Lazio 55

Sampdoria 48

Sassuolo 41

Cagliari, Fiorentina 40

Spal 39

Bologna, Parma 37

Genoa 35

Udinese 33

Empoli 29

Frosinone 23

Chievo (-3) 15



© RIPRODUZIONE RISERVATA