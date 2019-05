Risultati Serie A/ Classifica aggiornata, diretta gol live (37^ giornata, 18 maggio)

Eccoci ad un nuovo appuntamento con i risultati di Serie A 2018-2019: siamo arrivati alla 37^ giornata che è la penultima del campionato, ma si gioca ancora su più giorni e ad orari diversi. Mancano ancora molti verdetti da definire: le squadre che si qualificheranno alle coppe europee (Champions League ed Europa League) e la terza retrocessione, in una lotta che sembrava riguardare appena due squadre e invece si è incredibilmente e improvvisamente fatta entusiasmante. Sono tre le partite alle quali assisteremo sabato 18 maggio, con gli orari che abbiamo imparato a conoscere nel corso della stagione: si parte alle ore 15:00 con Udinese-Spal, si prosegue alle ore 18:00 con Genoa-Cagliari e si chiude, almeno per oggi, alle ore 20:30 con Sassuolo-Roma. Non resta dunque che stabilire quello che succederà nei risultati di Serie A, e come cambierà di conseguenza la classifica di un campionato entusiasmante.

RISULTATI SERIE A: GLI ANTICIPI DELLA 37^ GIORNATA

Nei risultati di Serie A attesi per il sabato spiccano ovviamente le due partite pomeridiane: a distanza, Udinese e Genoa si giocano la tranquillità. Entrambe potrebbero essere salve al termine di questo turno: il Grifone però avrà bisogno di vincere e al tempo stesso sperare nella sconfitta dell’Empoli per salire a +4, lo stesso vale per l’Udinese che ha la sfida diretta pari nei confronti dei toscani e non si può dire sicuro di chiudere con una differenza reti migliore, visto che in questo momento siamo ad un vantaggio di 5 reti che potrebbe essere ribaltato nelle ultime due giornate. La Roma, tre giorni dopo l’annuncio dell’addio di Daniele De Rossi, va a Reggio Emilia a giocarsi le ultime possibilità di Champions League: a -3 dall’Atalanta e -4 dall’Inter, i giallorossi non possono che vincere e sperare che Juventus e Napoli, che ospitano rispettivamente le due squadre nerazzurre, centrino una vittoria (preferibilmente) avvicinando l’obiettivo per la squadra di Claudio Ranieri.

RISULTATI SERIE A, 37^ GIORNATA

ore 15:00 Udinese-Spal

ore 18:00 Genoa-Cagliari

ore 20:30 Sassuolo-Roma

CLASSIFICA SERIE A

Juventus 89

Napoli 76

Inter 66

Atalanta 65

Milan, Roma 62

Torino 60

Lazio 58

Sampdoria 49

Sassuolo, Spal 42

Cagliari, Bologna, Fiorentina 40

Parma 38

Udinese 37

Genoa 36

Empoli 35

Frosinone 24

Chievo (-3) 15



