Risultati Serie A/ Classifica aggiornata, diretta gol live posticipi (29 aprile 2019)

I risultati di Serie A che analizziamo sono quelli di lunedì 29 aprile, ovvero delle due partite che chiudono il programma della 34^ giornata: posticipano Atalanta e Fiorentina che giovedì sera sono state impegnate nella semifinale di ritorno di Coppa Italia, e dunque hanno avuto dalla Lega Calcio un giorno in più per preparare le loro sfide. I due posticipi del lunedì si giocano secondo un orario consueto: alle ore 19:00 saremo all’Atleti Azzurri d’Italia per Atalanta Udinese, mentre alle ore 21:00 ci sposteremo all’Artemio Franchi dove seguiremo Fiorentina Sassuolo. Dobbiamo dire che solo una di queste due partite conta qualcosa in termini di classifica; l’altra ormai vale solo per l’onore e la possibilità di chiudere al meglio questo campionato, ma staremo a vedere come andranno le cose sui due terreni di gioco e come si chiuderà di conseguenza la 34^ giornata del torneo.

RISULTATI SERIE A: LA SITUAZIONE

Delle due partite, quella che appunto conta si gioca a Bergamo: l’Atalanta continua a inseguire il suo sogno Champions League, già due stagioni fa era arrivata quarta ma all’epoca purtroppo quella posizione nella classifica di Serie A dava la qualificazione alla fase a gironi di Europa League, che la Dea aveva onorato qualificandosi ai sedicesimi e sfiorando il passaggio del turno ai danni del Borussia Dortmund. Oggi Gian Piero Gasperini può fare ancora di più; deve però fare i conti con un’Udinese che proprio in quel 2016-2017 aveva centrato una beffarda vittoria all’Atleti Azzurri d’Italia, e che deve ancora chiudere i conti con la salvezza che nemmeno la sconfitta dell’Empoli a Bologna ha reso scontata o semplice. A Firenze invece va in scena la partita dei rimpianti: la Fiorentina, eliminata anche dalla Coppa Italia, può solo sperare di avvicinare il nono posto della Sampdoria in un finale di campionato di Serie A nel quale dovrà accontentarsi di guardare le altre che festeggiano traguardi o se li giocano fino all’ultimo. E’ già iniziato il percorso di ricostruzione con Vincenzo Montella, mentre il Sassuolo potrebbe sorpassare gli stessi viola in classifica e provare dunque a chiudere nella metà alta, un risultato che sarebbe comunque positivo e che migliorerebbe quanto accaduto nell’ultima stagione.

RISULTATI SERIE A, 34^ GIORNATA

ore 19:00 Atalanta-Udinese

ore 21:00 Fiorentina-Sassuolo

CLASSIFICA SERIE A

Juventus 88

Napoli 70

Inter 62

Roma 58

Torino, Milan, Atalanta 56

Lazio 55

Sampdoria 48

Fiorentina, Cagliari 40

Spal 39

Sassuolo 38

Bologna, Parma 37

Genoa 35

Udinese 33

Empoli 29

Frosinone 23

Chievo* (-3) 15

* retrocesso in Serie B



