Risultati Serie A/ Classifica aggiornata e diretta gol live score (34^ giornata)

Ovviamente anche in questa domenica 28 aprile il primo campionato italiano torna in campo e tutti gli appassionati sono impazienti di scoprire come i risultati di Serie A animeranno questo pomeriggio e modificheranno pure la classifica. A dir il vero benchè manchino ancora alcuni turni alla chiusura della stagione i principali verdetti sono già stati decisi, con lo scudetto assegnato alla Juventus e l’ultimo club già retrocesso ovvero il Chievo. Sono però ancora tante le questioni aperte, da chi andrà in Champions ed Europa League e invece chi farà compagnia ai clivensi nella prossima stagione della cadetteria. In gran parte della classifica la situazione è ancora ben delicata: vediamo quindi come i risultati di Serie A complicheranno o semplificheranno tali nodi ancora da sciogliere. Ecco quindi che questa domenica sarà il lunch match allo Stirpe tra Frosinone e Napoli a dare il via, a partire dalle ore 12,30: alle ore 15,00 invece avranno luogo le sfide Chievo-Parma e Spal-Genoa, particolarmente importanti per definire meglio la zona rossa della prima graduatoria. Alle ore 18,00 sarà invece la volta di Sampdoria-Lazio tra le mura del Marassi, mentre per il gran finale di questa domenica dedicata ai risultati della Serie A dovremo attendere le ore 20,30 con la sfida tra Torino e Milan, all’Olimpico, con i rossoneri di Gattuso ancora in campo dopo il duro impegno in Coppa Italia.

RISULTATI SERIE A: I POSTICIPI

La 34^ giornata del primo campionato però non si esaurisce di domenica, e straordinariamente sono stati messi in calendario pur due posticipi per la giornata di lunedi. La mossa è particolare ma ben chiara se ricordiamo che in settimana sono andati in scena le partite di ritorno delle semifinali di Coppa Italia. Ecco quindi che il quadro dei risultati di Serie A si aggiornerà solo lunedì sera, al termine di due incontri ben speciali. Alle ore 19,00 infatti avrà luogo la sfida tra Atalanta e Udinese dove la Dea dopo il trionfo al San Paolo contro il Napoli nella precedente giornata, vorrà mietere un’altra vittima e trovare tre punti per poter concorrer alla Champions League nella prossima stagione. Alle ore 21,00 udiremo invece il fischio d’inizio di Fiorentina e Sassuolo e al Franchi saranno in campo due squadre affamate di risultati visto il periodo decisamente no che stanno vivendo. Staremo a vedere che cosa accadrà in campo.

RISULTATI SERIE A

Ore 12:30 Frosinone-Napoli

Ore 15:00 Chievo-Parma

Ore 15:00 Spal-Genoa

Ore 18:00 Sampdoria-Lazio

Ore 20:30 Torino-Milan

CLASSIFICA SERIE A

Juventus 88

Napoli 67

Inter 62

Roma 58

Milan, Atalanta 56

Torino 53

Lazio 52

Sampdoria 48

Fiorentina, Cagliari 40

Sassuolo, Spal 38

Bologna 37

Parma 36

Genoa 34

Udinese 33

Empoli 29

Frosinone 23

Chievo* (-3) 14





