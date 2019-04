Risultati Serie A/ Classifica aggiornata e diretta gol live score (34^ giornata)

Dopo le emozioni della Coppa Italia ecco che il grande calcio torna in campo e lo fa questo sabato 27 aprile 2019 con gli anticipi della 34^ giornata: andiamo quindi a vedere quali saranno i risultati di serie A che avremo oggi. Se infatti il titolo italiano è già stato matematicamente consegnato nelle mani della Vecchia Signora, non per questo i tre punti messi in palio oggi varranno meno, anzi sono ancora parecchi i verdetti che i tifosi attendono con trepidazione, quando ormai ormai la stagione sta arrivando agli sgoccioli. Vediamo quindi che cosa ci riserva oggi il programma, appena risicato visto che come al solito il momento clou del primo campionato italiano si vivrà soltanto di domenica. A dare il via alla 34^ giornata ecco la sfida tra Bologna e Empoli, attesa al Dall’Ara per le ore 15,00, mentre alle ore 18,00 sarà il turno di Roma-Cagliari, naturalmente prevista all’Olimpico. Il gran finale di accenderà solo a San Siro con l’incontro tra Inter e Juventus, previsto per le ore 20,30.

RISULTATI SERIE A: SCUDETTO ASSEGNATO MA…

Come annunciato prima, i risultati di Serie A che arriveranno oggi di certo cambieranno la classifica ma due verdetti sono già stati assegnati alla vigilia della 34^ giornata: ovvero la retrocessione in Serie B del Chievo, fanalino di coda, ma soprattutto l’ottavo scudetto di fila della Juventus. Tra i due capi della classifica però parecchio potrebbe cambiare con i risultati di Serie A che attenderemo oggi: la lotta salvezza come pure la corsa a un posto nei tabelloni delle coppe Europee sono più vive che mai. Proprio in alto infatti il Napoli domani lotterà per mettere in cassaforte il secondo posto mentre già oggi l’Inter dovrà fare attenzione a conservare il suo terzo piazzamento. E’ poi infuocata la battaglia tra Milan, Atalanta (che pure ha punito il Napoli pochi giorni fa) e Roma, fin troppo vicine tra quarto e sesto posto, validi per l’ultimo posto in Champions come i due di Europa league. Pure loro però dovranno guardasi alle spalle, perchè Torino e Lazio rimangono pronti ad approfittare di qualsiasi passo falso delle avversarie: ci attende un finale di stagione davvero scoppiettante.

RISULTATI SERIE A

Ore 15.00 Bologna Empoli

Ore 18.00 Roma Cagliari

Ore 20.30 Inter Juventus

CLASSIFICA SERIE A

Juventus 87

Napoli 67

Inter 61

Milan, Atalanta 56

Roma 55

Torino 53

Lazio 52

Sampdoria 48

Fiorentina, Cagliari 40

Sassuolo, Spal 38

Parma 36

Genoa, Bologna 34

Udinese 33

Empoli 29

Frosinone 23

Chievo* (-3) 14

* retrocesso in Serie B



