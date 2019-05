Risultati Serie A/ Classifica aggiornata e diretta gol live score (36^ giornata)

Il primo campionato italiano torna sotto ai riflettori anche in questo sabato 11 maggio 2019: andiamo a vedere quindi quali saranno i risultati di Serie A che otterremo per la 36^ giornata già oggi. Come è ben noto, i principali verdetti per questa appassionante campionato 2018-2019 sono stati già emessi, ma non dimentichiamo che vi è ancora molto da decidere in zona Europa e anzi i risultati di Serie A che avremo oggi saranno in questo senso fondamentali, viste le protagoniste chiamate in causa. Ecco infatti che da programma, questa 36^ giornata del primo campionato italiano, la 17^ del turno di ritorno, verrà aperta alla ore 15,00 a Bergamo con la sfida tra Atalanta e Genoa. Secondo fischio d’inizio previsto invece oggi alle ore 18,00 con la partita tra Cagliari e Lazio, mentre il gran finale per questo sabato dedicato ai risultati di Serie A sarà il match tra Fiorentina e Milan, che si accenderà alle ore 20,30 tra le mura del Franchi.

RISULTATI SERIE A: LA CLASSIFICA E LA LOTTA PER L’EUROPA

Come detto prima, i risultati di Serie A che otterremo oggi si rileveranno ben determinanti per i piani alti della classifica del primo campionato italiano, dove impazza la lotta per un posto in Europa nella prossima stagione. Che la Juventus sia campione d’Italia è ormai cosa assodato come pure il secondo posto del Napoli, pur dopo il successo ottenuto nella precedente giornata contro il Cagliari: è quindi alle spalle di questi due club che la battaglia infuria. Al terzo gradino del podio infatti resiste l’Inter di Spalletti, che però con solo 63 punti e una lunghezza di vantaggio è entrato nel mirino dell’Atalanta di Gasperini, davvero inarrestabile in questo finale di stagione. Al quinto posto e in bilico tra le due coppe europee troviamo poi il Milan di Gattuso, oggi in campo al Franchi contro la Fiorentina del grande ex Montella: il sesto e ultimo gradino valido per le Coppe è poi della Roma, che però ha gli stessi punti (59) dei rossoneri. Ma basta uno scivolone perché altri club siano pronti a accaparrarsi i pass per l’Europa: subito dietro in classifica ricordiamo il Torino con 57 punti e la Lazio, ferma a quota 55, mentre hanno molto da recuperare Sampdoria e Sassuolo che chiudono la top ten con rispettivamente 49 e 42 punti (questi registrati pure dalla Spal undicesima).

RISULTATI SERIE A

Ore 15:00 Atalanta-Genoa

Ore 18:00 Cagliari-Lazio

Ore 20:30 Fiorentina-Milan

CLASSIFICA SERIE A

Juventus 89

Napoli 73

Inter 63

Atalanta 62

Milan, Roma 59

Torino 57

Lazio 55

Sampdoria 49

Spal, Sassuolo 42

Cagliari, Fiorentina 40

Parma 38

Bologna 37

Genoa 36

Udinese 34

Empoli 32

Frosinone 24

Chievo (-3) 15



