Risultati Serie B/ Classifica aggiornata, diretta gol live 34^ giornata (22 aprile)

Eccoci all’appuntamento con i risultati di Serie B 2018-2019: siamo arrivati alla 34^ giornata e, a differenza di quanto accade con gli altri campionati, qui si gioca lunedì 22 aprile nel giorno di Pasquetta. L’intero programma del turno si svilupperà sul singolo giorno, con ben sette partite la sera e due gare che possiamo definire anticipi: si parte infatti alle ore 15:00 con Verona-Benevento mentre alle ore 18:00 avremo Brescia-Salernitana. Alle ore 21:00 la maggior parte delle sfide che nello specifico saranno Ascoli-Venezia, Carpi-Pescara, Cittadella-Cremonese, Cosenza-Spezia, Foggia-Livorno, Palermo-Padova e Perugia-Lecce. Programma dunque ricco per un campionato che sta rapidamente arrivando alla conclusione della stagione regolare: i verdetti sono ancora tutti in via di definizione, dunque sarà interessante scoprire come attraverso i risultati di Serie B cambierà la classifica del torneo cadetto.

RISULTATI SERIE B: LA SITUAZIONE

Analizzando i risultati di Serie B, si può notare come il Brescia abbia la grande occasione per prendersi una larga fetta di promozione diretta: il Lecce rischia sul campo di un Perugia affamato di punti per tornare in zona playoff e comunque competitivo, le Rondinelle invece ospitano una Salernitana in costante calo ma sostanzialmente con una classifica tranquilla (+5 sulla zona playout). Può approfittarne anche il Palermo, destinato eventualmente a tornare secondo contro un Padova fanalino di coda e condannato ai playout nella migliore delle ipotesi; Verona-Benevento sa tanto di sfida diretta per continuare a sperare, un pareggio non serve a nessuno perchè gli stregoni, messi meglio, sono a -7 dal Lecce sia pure con una partita in meno. Interessante poi la sfida tra Cosenza e Spezia, perchè i lupi potrebbero avvicinare nettamente la zona playout: contesto identico per quanto riguarda Cittadella-Cremonese (inseguono i grigiorossi), il Pescara sa di non poter sprecare l’opportunità della sfida di Carpi per provare quantomeno a prendersi il quarto posto, che significherebbe avere quasi un piede nella semifinale dei playoff. Staremo a vedere allora quello che succederà nelle partite di oggi…

RISULTATI SERIE B, 34^ GIORNATA

ore 15:00 Verona-Benevento

ore 18:00 Brescia-Salernitana

ore 21:00 Ascoli-Venezia

ore 21:00 Carpi-Pescara

ore 21:00 Cittadella-Cremonese

ore 21:00 Cosenza-Spezia

ore 21:00 Foggia-Livorno

ore 21:00 Palermo-Padova

ore 21:00 Perugia-Lecce

CLASSIFICA SERIE B

Brescia 60

Lecce 57

Palermo 56

Benevento 50

Pescara 49

Verona 48

Spezia 46

Cittadella, Perugia 45

Cremonese, Cosenza, Ascoli 39

Salernitana 38

Crotone 34

Venezia 33

Foggia (-6), Livorno 39

Padova, Carpi 25



