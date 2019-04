Risultati Serie B/ Classifica aggiornata, diretta gol live (35^ giornata, 28 aprile)

Eccoci pronti a vivere un’altra domenica all’insegna dei risultati Serie B. Oggi 28 aprile 2019 si completerà infatti il programma della trentacinquesima giornata del campionato cadetto, che è sempre più vicino ad emettere i suoi primi verdetti. Vediamo dunque che cosa ci attenderà nelle prossime ore, come sempre nelle domeniche di Serie B con due partite al pomeriggio e un posticipo in prima serata. Alle ore 15.00 dunque si giocheranno Cittadella Ascoli e Cremonese Foggia, mentre alle ore 21.00 sarà la volta di Lecce Brescia, senza ombra di dubbio il match di maggiore spicco di questa 35^ giornata. Ricordiamo che il turno di riposo tocca questa volta al Padova e che domani invece non ci sarà alcun posticipo, anche perché incombe l’ultimo turno infrasettimanale della Serie B 2018-2019, con tutte le squadre che torneranno in campo mercoledì, in occasione della festa del 1° maggio.

RISULTATI SERIE B: IL BIG-MATCH

Come abbiamo già accennato, fra i tre risultati Serie B che sono attesi oggi spicca nettamente il posticipo di lusso Lecce Brescia, che potrebbe essere decisivo per determinare le posizioni di vertice della classifica di Serie B. Il Brescia capolista sembra lanciato verso una promozione diretta che sarebbe anche meritata per quanto visto finora: a Pasquetta è arrivata una netta vittoria sulla Salernitana, ma anche il Lecce ha fatto molto bene nella scorsa giornata, quando ha espugnato il campo del Perugia. Il problema per i giallorossi salentini è che non hanno ancora osservato il turno di riposo, dunque i tre punti di ritardo dalla capolista pesano anche più di quanto si potrebbe pensare a prima vista. Avendo già vinto all’andata, in caso di vittoria il Brescia andrebbe a +6 e sarebbe inattaccabile dal Lecce, al quale resteranno solo altre due partite da disputare, proprio a causa del migliore scontro diretto. In ogni caso, per gli spettatori neutrali la speranza è di vivere una partita spettacolare fra i due migliori attacchi della Serie B: se non sentiranno troppo la pressione della posta in palio, ne vedremo delle belle.

RISULTATI SERIE B, 35^ GIORNATA

Ore 15.00

Cittadella Ascoli

Cremonese Foggia

Ore 21.00

Lecce Brescia

CLASSIFICA SERIE B

Brescia 63

Lecce 60

Palermo 58

Benevento 56

Pescara 51

Verona 49

Spezia 47

Perugia 46

Cittadella 45

Cremonese, Cosenza, Ascoli 42

Salernitana 38

Crotone 37

Venezia 33

Livorno 32

Foggia (-6) 31

Carpi 29

Padova 26



© RIPRODUZIONE RISERVATA