Risultati Serie B/ Classifica aggiornata, diretta gol live dei match (38^ giornata)

Sabato 11 maggio assisteremo all’ultima giornata per i risultati di Serie B 2018-2019, almeno per quanto riguarda la regular season: il 38^ turno si gioca in contemporanea alle ore 15:00 e prevede nove partite nelle quali verranno stabiliti gli ultimi verdetti relativi a promozione diretta in Serie A (per ora archiviata solo dal Brescia), qualificazione ai playoff – con relative posizioni nella griglia – terza retrocessione immediata in Serie C e spareggio playout. Ecco allora quali sono le partite in programma nel pomeriggio: si tratta di Brescia-Benevento, Carpi-Venezia, Crotone-Ascoli, Lecce-Spezia, Padova-Livorno, Palermo-Cittadella, Perugia-Cremonese, Pescara-Salernitana e Verona-Foggia. Riposa il Cosenza, che dunque non può più andare a caccia dei playoff. Dunque, analizzando i risultati di Serie B per la 38^ giornata, vediamo quello che potrebbe succedere.

RISULTATI SERIE B: LA SITUAZIONE

Parlando dei risultati di Serie B, abbiamo già detto che il Brescia ha già conquistato la promozione; tocca ora al Lecce che, avendo già sprecato un match point, ha bisogno di vincere per la sicurezza del salto di categoria immediato mentre in caso di pareggio o sconfitta dovrà sperare che il Palermo eguagli il suo risultato, perchè i salentini sono a +1 ma sono i rosanero ad avere la doppia sfida diretta a favore. Il Lecce ospita lo Spezia, i siciliani sono in casa contro il Cittadella: le due avversarie sono squadre che lottano per un posto nei playoff e ad entrambe potrebbe anche non bastare il pareggio, perchè Verona e Cremonese spingono e possono ancora operare un doppio sorpasso. Certo di fare i playoff è sostanzialmente il Pescara, così come il Benevento; grande occasione per il Perugia che, battendo la Cremonese, opererebbe il sorpasso ma poi dovrebbe sperare nel passo falso di un Verona che ospita il Foggia, a caccia della salvezza anche immediata. A proposito: Carpi e Padova sono già retrocesse, il Venezia potrebbe ancora sorpassare i satanelli (o la Salernitana) ma deve necessariamente vincere al Cabassi, in caso contrario sarà costretto a tornare in Serie C.

RISULTATI SERIE B, 38^ GIORNATA

ore 15:00 Brescia-Benevento

ore 15:00 Carpi-Venezia

ore 15:00 Crotone-Ascoli

ore 15:00 Lecce-Spezia

ore 15:00 Padova-Livorno

ore 15:00 Palermo-Cittadella

ore 15:00 Perugia-Cremonese

ore 15:00 Pescara-Salernitana

ore 15:00 Verona-Foggia

CLASSIFICA SERIE B

BRESCIA 67

Lecce 63

Palermo 62

Benevento 57

Pescara 52

Spezia 51

Cittadella 50

Verona, Cremonese 49

Perugia 47

Cosenza* 46

Ascoli 43

Crotone 40

Salernitana, Livorno 38

Foggia (-6) 37

Venezia 35

Padova** 30

Carpi** 29

* una partita in più

** retrocesso in Serie C



