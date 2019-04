Risultati Serie B/ Classifica aggiornata e diretta gol live score (35^ giornata)

Si accende oggi un nuovo sabato tutto dedicato ai risultati della Serie B: la stagione regolare del campionato cadetto è ormai agli sgoccioli e gli appassionati sono in attesa dei verdetti sulle promozioni come le retrocessioni dirette oltre che dei tabelloni per play out play off. Ecco perché i tre punti messi in palio già oggi per la 35^ giornata appaiono più che mai pesanti. I risultati di Serie B che ricaveremo potrebbero infatti rivelarsi decisivi, specie in fondo alla graduatoria, dove infuria la lotta salvezza. Andiamo quindi subito a vedere quali sono gli incontri previsti in questo sabato, per la 35^ giornata: il programma è infatti ben fitto. Ecco che già alle ore 15.00 avranno inizio ben 4 partite e quindi Livorno-Palermo, Pescara-Verona, Salernitana-Carpi e Venezia-Crotone. La giornata si chiuderà quindi solo questa sera alle ore 18.00 con l’incontro al Picco tra Spezia e Perugia.

RISULTATI SERIE B: LOTTA SALVEZZA

Come detto prima, i risultati di Serie B che arriveranno oggi per la 35^ giornata potrebbero davvero rivelarsi decisivi per la lotta salvezza ai gradini più bassi della classifica della cadetteria, viste pure le protagoniste chiamate in campo. Ecco infatti che già agli ultimi due gradini, (quelli per la retrocessione diretta in Serie C) troviamo Carpi e Padova che pure hanno messo a bilancio gli stessi punti, 26. Appena sopra ma con solo 5 lunghezze di vantaggio figura poi il Livorno, di ritorno dal pari col Foggia, con 31 punti, gli stessi pure dei satanelli, che quindi non hanno approfittato dello scontro diretto per rilanciarsi in ottica salvezza. Ben vicina ma ferma alla 15^ piazza, l’ultima della zona rossa, ecco la squadra di Serse Cosmi, il Venezia, che pure ha bisogno di riscattare il KO subito contro l’Ascoli pochi giorni fa. La situazione in fondo come vediamo è ben critica ma non disperata: il primo club salvo è infatti il Crotone che ha messo a tabella 34 punti. Che succederà però oggi in campo?

RISULTATI SERIE B

Ore 15.00 Livorno Palermo

Ore 15.00 Pescara Verona

Ore 15.00 Salernitana Carpi

Ore 15.00 Venezia Crotone

Ore 18.00 Spezia Perugia

CLASSIFICA SERIE B

Brescia 63

Lecce 60

Palermo 57

Benevento 56

Pescara 50

Verona 48

Spezia 46

Cittadella, Perugia 45

Cremonese, Cosenza, Ascoli 42

Salernitana 38

Crotone 34

Venezia 33

Foggia (-6), Livorno 31

Padova, Carpi 26



