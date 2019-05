Risultati Serie B/ Classifica aggiornata e diretta gol live score (37^ giornata)

Dopo le grandi emozioni vissute in settimana con l’intenso turno infrasettimanale che ha poi consegnato al Brescia il biglietto per la promozione in Serie A, ecco si accenderà un altro grande sabato tutto dedicato ai risultati della Serie B. Giunti alla vigilia della 37^ giornata e quindi a i 180 minuti di gioco prima della chiusura della stagione regolare, c’è ancor molto da decretare per il campionato cadetto: chissà se qualche verdetto sarà noto oggi oppure si dovrà attendere l’ultimo turno. In attesa che i risultati di Serie B che otterremo questo pomeriggio ci diano la risposta, andiamo a vedere quali saranno le partite per la 37^ giornata della cadetteria che sono state messe in calendario per questo sabato 4 maggio 2019. Il primo fischio d’inizio come al solito si udirà alle ore 15.00 quando, avranno luogo le sfide Ascoli-Palermo, Cremonese-Brescia, Spezia-Crotone e Venezia-Pescara: sarà quindi solo alle ore 18,00 che avrà inizio la partita al Tombolato tra Cittadella e Verona.

RISULTATI SERIE B: LA CLASSIFICA

In attesa di poter dare la parola al campo per i risultati di Serie B di questa appassionante 37 ^ e penultima giornata, vediamo che sta accadendo nella classifica del campionato cadetto. Come detto prima, il primo verdetto è emerso già pochi giorni fa con la promozione ormai certa del Brescia nel primo campionato: la leonessa vincendo per 1-0 contro l’Ascoli, ha fissato a 66 i suoi punti e a +3 il vantaggio sul Lecce e a +7 quello sul Palermo, terza forza del campionato. Stanno invece al momento lottano in piena zona play off di fila dietro ai siciliani Benevento, Pescara, Verona, Spezia e Cremonese ma i lombardi distano appena una lunghezza dal Cittadella, scivolato alla nona posizione. Rimangono quindi fermi a circa metà della graduatoria di Serie B club come Perugia, Cosenza (che è ormai sicura della salvezza), Ascoli e Crotone mentre già la Salernitana è a rischio play out. In piena zona rossa ritroviamo infatti ora Livorno e Foggia, mentre sono diretti alla retrocessione in Serie C Venezia, Padova e Carpi.

RISULTATI SERIE B

Ore 15:00 Ascoli-Palermo

Ore 15:00 Cremonese-Brescia

Ore 15:00 Spezia-Crotone

Ore 15:00 Venezia-Pescara

Ore 18:00 Cittadella-Verona

CLASSIFICA SERIE B

BRESCIA* 66

Lecce** 63

Palermo 59

Benevento 56

Pescara 51

Verona 49

Spezia, Cremonese 48

Cittadella, Perugia 47

Ascoli, Cosenza** 43

Crotone 40

Salernitana 38

Livorno 35

Venezia, Foggia (-6) 34

Carpi, Padova 29

* promosso in Serie A

** una partita in più



