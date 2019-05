Risultati Serie C/ Classifica aggiornata, diretta gol (38^ giornata gironi B e C)

Oggi, domenica 5 maggio 2019, scopriremo i risultati Serie C relativi alla 38^ giornata anche nel girone B e nel girone C. Siamo dunque finalmente arrivati all’ultima giornata della stagione regolare di questo campionato così sofferto, a causa di troppe vicende extra campo che hanno complicato il cammino della Serie C 2018-2019. Ricordiamo che i due verdetti principali sono già stati emessi: la promozione diretta in Serie B è andata al Pordenone nel girone B e alla Juve Stabia nel girone C, restano però ancora tanti altri verdetti ancora da stabilire. Tutto questo premesso, possiamo adesso andare a scoprire che cosa ci attende nelle prossime ore per quanto riguarda i risultati di Serie C e la classifica dei due gironi coinvolti oggi.

RISULTATI SERIE C, IL GIRONE B

Parliamo dunque innanzitutto del girone B e andiamo adesso a scoprire che cosa ci attende in questa domenica: vige la contemporaneità e di conseguenza le dieci partite di questo gruppo avranno inizio tutte alle ore 15.00. Si tratterà di AlbinoLeffe Vicenza, Fano Triestina, FeralpiSalò Pordenone, Fermana Sambenedettese, Giana Erminio Vis Pesaro, Gubbio Virtus Verona, Ravenna Imolese, Rimini Renate, Sudtirol Monza e Teramo Ternana. Detto che il Pordenone è già promosso in Serie B per la prima volta nella sua storia, bisogna dire che pure le squadre qualificate ai playoff sono già definite, perché Sambenedettese e Fermana (che occupano le ultime due posizioni utili) hanno quattro punti di vantaggio su Ternana e AlbinoLeffe. Restano però da definire molte posizioni nella griglia di questi playoff e soprattutto è ancora caldissima la lotta salvezza, con il Fano a serio rischio retrocessione diretta e poi Renate, Virtus Verona e Rimini a lottare per evitare i playout.

RISULTATI SERIE C, IL GIRONE C

Completiamo l’analisi dei risultati Serie C attesi oggi andando naturalmente a ricordare il girone C. Tenendo sempre conto della contemporaneità, ecco che nel gruppo più meridionale il fischio d’inizio sarà per tutti alle ore 18.30: si giocheranno dunque oggi pomeriggio Bisceglie Cavese, Catania Rieti, Catanzaro Trapani, Juve Stabia Virtus Francavilla, Monopoli Siracusa, Paganese Viterbese, Potenza Vibonese e Sicula Leonzio Casertana. I verdetti già definiti sono il primato della Juve Stabia e le ultime due posizioni per Bisceglie e Paganese, anche se i pugliesi sperano ancora di evitare i playout se otterranno un vantaggio di otto punti sui campani. Il mischione più coinvolgente è però quello ai limiti della zona playoff, perché ci sono diverse formazioni che devono ancora definire il proprio destino: di conseguenza ci attendono 90 minuti bollenti, che coinvolgono anche il Rende (che riposa), con i calabresi che faranno naturalmente il tifo per combinazioni di risultati a loro favorevoli.

RISULTATI SERIE C, 38^ GIORNATA

GIRONE B

Ore 15.00

AlbinoLeffe Vicenza

Fano Triestina

FeralpiSalò Pordenone

Fermana Sambenedettese

Giana Erminio Vis Pesaro

Gubbio Virtus Verona

Ravenna Imolese

Rimini Renate

Sudtirol Monza

Teramo Ternana

CLASSIFICA

Pordenone 72

Triestina 67

Imolese, FeralpiSalò 61

Monza 57

Sudtirol 55

Ravenna 54

Vicenza 48

Sambenedettese, Fermana 47

Ternana, AlbinoLeffe 43

Teramo 42

Giana Erminio, Gubbio, Vis Pesaro 41

Renate, Virtus Verona, Rimini 38

Fano 35

GIRONE C

Ore 18.30

Bisceglie Cavese

Catania Rieti

Catanzaro Trapani

Juve Stabia Virtus Francavilla

Monopoli Siracusa

Paganese Viterbese

Potenza Vibonese

Sicula Leonzio Casertana

NB: Reggina Matera 3-0 a tavolino, riposa il Rende

CLASSIFICA

Juve Stabia 77

Trapani 73

Catanzaro, Catania 64

Potenza 54

Virtus Francavilla, Reggina* 52

Monopoli, Casertana 48

Rende°, Cavese 47

Viterbese 45

Sicula Leonzio, Vibonese 42

Rieti 38

Siracusa 35

Bisceglie 26

Paganese 20

* Già considerato il 3-0 a tavolino sul Matera

° Turno di riposo in questa giornata



