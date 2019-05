Risultati Serie C/ Classifica aggiornata e diretta gol live score (girone A 4 maggio)

Il terzo campionato italiano torna in campo in questo sabato 4 maggio 2019 per disputare la 38^ giornata e quindi l’ultima della stagione regolare: i risultati di Serie C che troveremo oggi quindi saranno decisivi per stilare i verdetti di fine campionato, specie nel girone A oggi protagonista. Nel primo gruppo della terza serie del calcio italiana infatti sono parecchi casi dubbi e le situazioni delicate che riscontriamo nella classifica, pure alla vigilia di questi ultimi 90 minuti ancora da giocare. Dovremo quindi attendere solo il termine di questa entusiasmante 38^ giornata per scoprire chi otterrà la tanto sospirata promozione nel campionato cadetto e per ricevere la conferma dei club che dovranno invece giocarsi la salvezza nei play out. Prima di dare la parola al campo, però serve una precisazione: vista la necessaria contemporaneità dei fischio d’inizio per il girone A, oggi assoluto protagonista (i gruppi B e C della Serie C saranno in campo solo domani), su tutti i campi, le sfide oggi avranno inizio alle ore 16,30.

RISULTATI SERIE C: I VERDETTI DEL GIRONE A

Come detto prima, i risultati di Serie C che otterremo oggi si riveleranno decisivi per i tanti verdetti ancora aperti per la classifica del girone A, in primis quello più importante che riguarda la promozione diretta nel campionato cadetto italiano. Ecco che in questo senso la sfida è ormai da tempo che è riservata a Entella e Piacenza: al momento la graduatoria vede proprio i lupi biancorossi in prima posizione con 74 punti, ma i liguri sono appena sotto ad due lunghezze di svantaggio. La Virtus pareva infatti la prima indiziata per la promozione a fine stagione, ma qualche stop di troppo e specialmente la sconfitta rimediata nello scontro diretto con i piacentini, si sono rivelate finora fatali per il cammino dei biancazzurri. E’ poi apertissima la lotta per la sopravvivenza nel terzo campionato italiano: con l’esclusione infatti della Pro Piacenza, non vi sarà poi l’eliminazione diretta dell’ultima classifica ma si dovrà optare per i play out per decidere chi scivolerà in Serie D.

RISULTATI SERIE C – GIRONE A

Ore 16:30 Alessandria Albissola

Ore 16:30 Cuneo Pro Patria

Ore 16:30 Entella Carrarese

Ore 16:30 Gozzano Arzachena

Ore 16:30 Lucchese Pontedera

Ore 16:30 Olbia Pro Vercelli

Ore 16:30 Pisa Novara

Ore 16:30 Pistoiese Arezzo

Ore 16:30 Siena Piacenza

CLASSIFICA SERIE C

Piacenza 74

Entella 72

Pisa 66

Pro Vercelli 64

Carrarese 62

Arezzo 61

Siena 60

Pro Patria 56

Novara 50

Pontedera 45

Alessandria 42

Juventus U23 39

Olbia, Pistoiese 35

Arzachena 34

Gozzano 33

Albissola 28

Cuneo 23

Lucchese 17



