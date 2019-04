Risultati Serie C/ Classifica girone A e diretta gol live score (27 aprile)

Sabato dedicato ai risultati di Serie C questo 27 aprile 2019: oggi infatti il terzo campionato italiano torna sotto ai riflettori e lo fa con la 37^ giornata della sua fase regolare, la penultima. Di fatto mancano solo 180 minuti di gioco e poi i giochi saranno fatti: gli appassionati sono quindi impazienti di conoscere i primi verdetti che arriveranno già dal campo, specie per il girone A, oggi protagonista assoluto. Anche in queste due ultime giornate del Campionato permane la divisione, con il girone a in campo di sabato e il C e B protagonisti invece di domenica. Oggi però verrà introdotta una novità riguardante l’orario: vista la fase delicata per la classifica, verra mantenuta la contemporaneità dei match e quindi tutte le partite avranno luogo alle ore 16,30 di oggi. La mossa non è certo una sorpresa visto che già in passato tale principio veniva osservato per tutta la durata del campionato: è anzi solo di recente che si è deciso di mantenere tale misura solo nelle ultime giornate della stagione, preferendo spalmare in maniera più ampia nel fine settimana gli altri incontri.

RISULTATI SERIE C: LA SITUAZIONE IN CLASSIFICA

In attesa di scoprire come i risultati di Serie C che otterremo oggi mescoleranno le cose nella classifica del girone A, unico protagonista, andiamo a vedere che sta accadendo proprio in graduatoria, visto che oramai la stagione regolare è agli sgoccioli. In vetta alla vigilia della 37^ giornata troviamo il Piacenza che ha scalzato l’Entella vincendo il recupero che si è disputato solo pochi giorni fa e con cui il club ligure ha completato il suo programma di recupero. Terzo pazzamente sul podio per la Pro Vercelli, distante però ormai 7 lunghezze dai lupi biancorossi: chiudono invece la top ten e quindi il prossimo tabellone dei play off Pisa, Siena, Carrarese, Arezzo, Pro patria, Novara e Pontedera, con i granata a quota 45 punti. Nella seconda parte della classifica del girone A ritroviamo poi Juventus U 23 (di ritorno dal successo sul Gozzano) e Alessandria, oltre che Olbia e Pistoiese e pure Arzachena, questa a quota 33 punti. in piena zona rossa troviamo quindi il Gozzano, (che pure vanta 33 punti come i sardi) e con lui anche Albissola, Cuneo e Lucchese, ovvero gli ultimi tre club della graduatoria, ancora in lotta per ottenere la salvezza a fine stagione.

RISULTATI SERIE C, GIRONE A

16:30 Albissola-Lucchese

16:30 Arezzo-Gozzano

16:30 Arzachena-Pistoiese

16:30 Carrarese-Cuneo

16:30 Juventus U23-Entella

16:30 Novara-Siena

16:30 Piacenza-Olbia

16:30 Pontedera-Alessandria

16:30 Pro Patria-Pisa

CLASSIFICA SERIE C, GIRONE A

Piacenza 71

Entella 69

Pisa 63

Pro Vercelli 61

Siena, Carrarese 59

Arezzo 58

Pro Patria 56

Novara 49

Pontedera 45

Juventus U 23, Alessandria 39

Olbia 35

Pistoiese 34

Gozzano, Arzachena 33

Albissola 27

Cuneo 23

Lucchese 16





© RIPRODUZIONE RISERVATA