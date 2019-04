Risultati Serie C/ Classifiche dei gironi e diretta gol live score (37^ giornata)

La stagione regolare del terzo campionato italiano è ormai agli sgoccioli: oggi, domenica 28 aprile infatti andrà in scena per la 37^ e penultima giornata e gli appassionati sono impazienti di vedere come i risultati di Serie C che otterremo, modificheranno le cose nelle classifiche dei gironi B e C, oggi protagonisti assoluti. Con solo 180 minuti ancora da giocare è infatti tempo di verdetti per il terzo campionato: chi otterrà la promozione diretta in cadetteria e chi invece sprofonderà in Serie D? Per scoprirlo occorre dare solo la parola al campo, ma in attesa di scoprire i risultati di Serie C di questa domenica urge una precisazione. Come già è accaduto nelle stagioni precedenti, nelle ultime due giornate di campionato sono previste appena due fasce orarie per le partite, una per girone: di fatto tutte le sfide del girone B avranno quindi luogo alle ore 18.30, mentre gli incontri del girone C inizieranno alle ore 15.00 per preservare la contemporaneità degli esiti in un momento così delicato della stagione.

RISULTATI SERIE C, IL GIRONE B

Considerando ora che accade nel girone B, oggi protagonisti assoluti ma solo dalle ore 18,30, vediamo bene che i risultati di Serie C che otterremo ogi potrebbero incoronare il Pordenone già vincitore del pass per la promozione in cadetteria. I ramarri infatti sono ancora in vetta pur dopo il pareggio rimediato contro il Gubbio e con 69 punti 8 un vantaggio di 5 lunghezze sulla Triestina) sono pronti a festeggiare, con un turno di anticipo. I neroverdi però dovranno fare attenzione a non mettere il piede in fallo e perdere questo primo match ball, perché gli alabardati ancora non hanno perso la speranza di un sorpasso sul finale di stagione.

RISULTATI SERIE C, IL GIRONE C

Per quanto riguarda il girone C vediamo che è la Juve Stabia la squadra pronta a stappare lo spumante, visto la sua posizione di assoluta leadership della classifica, ma non dimentichiamo che alle sue spalle la lotta è forte per prendere parte di tabellone dei play off. La concorrenza infatti sarà ancor più spietata ora che pure Cavese e Reggina hanno preso parte allo scontro, accaparrandosi gli ultimi due piazzamenti in classifica a disposizione per far parte della prossima fase del campionato. Attenzione poi soprattutto agli amaranto che hanno iniziato questa volata finale battendo proprio i biancoblu nello scontro diretto pochi giorni fa.

RISULTATI E CLASSIFICA SERIE C

RISULTATI GIRONE B

Ore 18.30 Imolese-Sudtirol

Ore 18.30 Vicenza-Fano

Ore 18.30 Monza-Fermana

Ore 18.30 Pordenone-Giana Erminio

Ore 18.30 Renate-Feralpisalò

Ore 18.30 Sambenedettese-Gubbio

Ore 18.30 Ternana-Ravenna

Ore 18.30 Triestina-Teramo

Ore 18.30 V Verona-Albinoleffe

Ore 18.30 V Pesaro-Rimini

CLASSIFICA GIRONE B

Pordenone 69

Triestina 64

Imolese, Feralpisalò 58

Sudtirol 55

Monza, Ravenna 54

Fermana 47

Vicenza 45

Sambenedettese 44

Teramo 42

Giana Erminio, Gubbio 41

V Pesaro, Albinoleffe, Ternana 40

Renate, V Verona 38

Rimini 37

Fano 35

RISULTATI GIRONE C

Ore 15.00 Casertana-Potenza

Ore 15.00 Cavese-Catania

Ore 15.00 Rieti-Monopoli

Ore 15.00 Siracusa-Catanzaro

Ore 15.00 Trapani-Paganese

Ore 15.00 Vibonese-Reggina

Ore 15.00 V Francavilla-Bisceglie

Ore 15.00 Vibonese-Rende

CLASSIFICA GIRONE C

Juve Stabia 77

Trapani 70

Catania 63

Catanzaro 61

Potenza 53

V Francavilla 49

Monopoli, Casertana 47

Cavese, Reggina 46

Viterbese 45

Rende 44

Sicula leonzio, Vibonese 42

Rieti 37

Siracusa 36

Bisceglie 26

Paganese 20





© RIPRODUZIONE RISERVATA