Risultati Serie D/ Classifica, live score delle partite, poule scudetto (2^ giornata)

I risultati di Serie D 2018-2019 che aspettiamo domenica 19 maggio sono quelli della seconda giornata nella poule scudetto: abbiamo già descritto, la scorsa settimana, la formula di un mini-torneo che alla fine assegnerà idealmente lo scudetto della quarta divisione. Vi partecipano le nove squadre che hanno centrato la promozione in Serie C vincendo il rispettivo girone, e che adesso si affrontano in tre gironi distinti: la qualificazione interessa le prime e la migliore delle seconde, oggi le partite cui assisteremo, con calcio d’inizio alle ore 16:00, sono Lecco-ArzignanoChiampo per il triangolare 1, Pergolettes-Pianese per il triangolare 2 e Avellino-Bari per il triangolare 3. La formula prevede che a parità di punti nel girone i criteri di qualificazione seguano un ordine nel quale “comanda” la sfida diretta, seguita dalla differenza reti generale ed eventualmente poi la classifica nella Coppa Disciplina, che prende in esame il numero di ammonizioni ed espulsioni ricevute nel corso della stagione.

RISULTATI SERIE D: LA POULE SCUDETTO

Per i risultati di Serie D, naturalmente la nostra attenzione si concentra in modo particolare al Partenio: qui si affrontano Avellino e Bari, due nobili del calcio italiano che lo scorso anno erano in Serie B ma sono state retrocesse d’ufficio e sono dovute ripartire dalla quarta divisione. I pugliesi hanno dominato il girone I e hanno strappato una promozione che era scritta già prima che cominciasse la stagione; gli irpini invece hanno fatto una sorta di miracolo recuperando lo svantaggio dal Lanusei, arrivando allo spareggio e riuscendo a ottenere la vittoria nella gara secca giocata a Rieti (2-0). Il Lecco è sta la prima squadra che in ordine di tempo ha vinto aritmeticamente il suo girone; nel secondo triangolare troviamo invece una Pergolettese che, presa in mano da Matteo Contini a -9 dal Modena, si è portata fino al +6, si è fatta rimontare ma è stata in grado di vincere lo spareggio di Novara (2-1) festeggiando un traguardo insperato all’inizio dell’anno. Non ci resta allora che stare a vedere come andranno le cose nella domenica dedicata ai risultati di Serie D.

RISULTATI SERIE D, POULE SCUDETTO 2^ GIORNATA

TRIANGOLARE 1

ore 16:00 Lecco-ArzignanoChiampo

CLASSIFICA: Como 1, ArzignanoChiampo 1, Lecco 0

TRIANGOLARE 2

ore 16:00 Pergolettese-Pianese

CLASSIFICA: Cesena 0, Pergolettese 0, Pianese 0

TRIANGOLARE 3

ore 16:00 Avellino-Bari

CLASSIFICA: Picerno 1, Bari 1, Avellino 0



