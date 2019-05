Risultati Serie D/ Live score, poule scudetto e spareggi (domenica 12 maggio)

I risultati di Serie D hanno visto concludersi la stagione regolare la scorsa settimana, ma nel campionato di quarta divisione si gioca ancora: infatti si tratta di determinare non solo la vincitrice dello scudetto di categoria, attraverso una sorta di mini-torneo a nove squadre con una prima fase a gironi (come ormai da tradizione, anche se nei fatti si potrebbe considerare il titolo come puramente platonico), ma anche le ultime due promozioni in Serie C. Due gironi infatti si sono chiusi con una parità, e bisogna giocare gli spareggi: si tratta di Modena-Pergolettese e Avellino-Lanusei. Le cinque partite cui assisteremo domenica 12 maggio, alle ore 16:00, saranno dunque molto importanti per i risultati di Serie D, un campionato entusiasmante che non è ancora giunto alla sua conclusione.

RISULTATI SERIE D: LE PARTITE DI DOMENICA

Dunque per i risultati di Serie D assisteremo domenica 12 maggio a cinque gare: Modena e Pergolettese, Avellino e Lanusei si giocano la promozione in una partita secca, visto che in questa stagione in caso di arrivo a pari punti non contava la sfida diretta. I cremaschi e i nuoresi possono sicuramente recriminare per non essere riusciti a gestire il loro vantaggio; la Pergolettese addirittura era volata a +6 ma poi ha incredibilmente perso due partite consecutive, una delle quali in casa proprio contro il Modena, trovandosi in nove uomini dopo 20 minuti ma rischiando comunque di pareggiare. Per quanto riguarda le altre sfide, per adesso sono soltanto sette le squadre che compongono i tre gironi della poule scudetto: bisogna appunto aspettare le due altre vincenti, che otterranno la tanto agognata promozione in Serie C e poi andranno a disputare questa prima fase. Ricordiamo che il turno di riposo nella seconda giornata spetterà a chi avesse vinto la prima partita, in caso di pareggio a fermarsi per prima sarà la squadra che avrà giocato in trasferta.

RISULTATI SERIE D: SPAREGGI E POULE SCUDETTO

SPAREGGI

Ore 16:00 Modena-Pergolettese

Ore 16:00 Avellino-Lanusei

POULE SCUDETTO

Ore 16:00 ArzignanoChiampo-Como

Ore 16:00 Pianese-Cesena

Ore 16:00 Bari-Picerno



