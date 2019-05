Risultati Serie D/ Poule scudetto, classifica e live score delle partite 3^ giornata

I risultati di Serie D 2018-2019 che aspettiamo oggi pomeriggio, mercoledì 22 maggio, sono quelli della terza giornata nella poule scudetto, il mini-torneo che alla fine assegnerà idealmente lo scudetto della quarta divisione laureando la migliore squadra del calcio dilettantistico nella stagione 2018-2019. Vi partecipano le nove squadre che hanno centrato la promozione in Serie C vincendo il rispettivo girone e che adesso si affrontano in tre piccoli gironi distinti, sempre secondo criteri geografici. La qualificazione andrà alle prime classificate e alla migliore delle seconde. Oggi le partite in programma, tutte con calcio d’inizio alle ore 16:00, sono il grande derby Como-Lecco per il triangolare 1, Cesena-Pergolettese per il triangolare 2 e Picerno-Avellino per il triangolare 3. La formula prevede che a parità di punti nel girone i criteri di qualificazione sono innanzitutto la sfida diretta in questa poule scudetto, seguita dalla differenza reti generale ed eventualmente poi la classifica nella Coppa Disciplina, che prende in esame il numero di ammonizioni ed espulsioni ricevute nel corso della stagione.

RISULTATI SERIE D: LA POULE SCUDETTO

Per i risultati di Serie D, vediamo dunque quale sia la situazione in tutti i gironi della poule scudetto, che oggi emetteranno i verdetti designando le quattro semifinaliste. Nel triangolare 1 il Lecco è capolista con 3 punti, ma potrebbe essere scavalcato dal Como nel derby lariano che non è mai una partita come le altre e di conseguenza sarà molto sentito anche in questa partita che dal punto di vista pratico sarebbe poco più di una amichevole, dal momento che l’obiettivo della promozione è già in tasca per entrambe. Nel triangolare 2 ecco Cesena-Pergolettese, fra le due squadre appaiate a quota 3 punti: con un pareggio andrebbero avanti entrambe, una come migliore seconda (comunque possibile anche per chi perdesse). Finirà davvero così? Infine il triangolare 3, con Picerno-Avellino: i padroni di casa devono vincere, altrimenti saranno gli irpini a prendersi il primo posto e la qualificazione.

RISULTATI SERIE D, POULE SCUDETTO 3^ GIORNATA

TRIANGOLARE 1

ore 16:00 Como-Lecco

CLASSIFICA: Lecco 3, Como 1, ArzignanoChiampo 1.

TRIANGOLARE 2

ore 16:00 Cesena-Pergolettese

CLASSIFICA: Pergolettese 3, Cesena 3, Pianese 0.

TRIANGOLARE 3

ore 16:00 Picerno-Avellino

CLASSIFICA: Avellino 3, Picerno 1, Bari 1.



