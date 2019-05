Romelu Lukaku all’Inter?/ Conte vuole il belga: Perisic allo United?

Romelu Lukaku all’Inter, nerazzurri in pressing sul centravanti del Manchester United. Domenica c’è l’atteso confronto con l’Empoli, crocevia fondamentale per la Champions League, ma la dirigenza meneghina è già al lavoro sul mercato in vista della prossima stagione: Luciano Spalletti ha la valigia pronta ed il prossimo allenatore sarà molto probabilmente Antonio Conte, mancano solo le firme. Ed è tutto da scrivere il futuro di Mauro Icardi: l’attaccante argentino ha dichiarato di voler restare al Biscione, ma non è da escludere una cessione a fronte di un’offerta adeguata. E le alternative non mancano: secondo quanto riporta il Manchester Evening News, Beppe Marotta è sulle tracce di Romelu Lukaku, in uscita dal Manchester United. Il classe 1993, che ha raccolto 12 reti in Premier League in questa stagione, non ha trovato molto spazio alla corte di Solskjaer e la situazione non è destinata a migliorare.

ROMELU LUKAKU INTER: PERISIC NELL’AFFARE?

Lukaku sarebbe il sostituto ideale di Icardi e Antonio Conte è un suo grande estimatore. Secondo quanto riporta Sport Mediaset, il costo del cartellino si aggira attorno ai 50 milioni di euro e non è da escludere l’inserimento di una contropartita tecnica: parliamo di Ivan Perisic, vicino ai Red Devils la scorsa estate e valutato 20 milioni di euro. Il portale Mediaset evidenzia che l’affare potrebbe andare in porto aggiungendo 30 milioni di euro di parte fissa. E non è finita qui: la Gazzetta dello Sport riporta che il possibile arrivo dell’ex Everton non escluderebbe l’acquisto di Edin Dzeko. Il bosniaco della Roma ha le carte in regola per avere un ruolo da protagonista nell’Inter di Conte, con l’ex commissario tecnico che aveva suggerito il suo acquisto già nel gennaio 2018 quando era sulla panchina del Chelsea. Insomma, il mercato Inter si muove e si prevede un restyling in attacco…

