Zappacosta alla Lazio?/ Calciomercato, Campi: “Ideale per Simone Inzaghi, ma c’è il nodo ingaggio” (esclusiva)

Un colpo di calciomercato per Claudio Lotito: Davide Zappacosta alla Lazio è un’ipotesi che potrebbe diventare realtà a breve. Il rinforzo giusto potrebbe essere proprio Zappacosta, esterno del Chelsea che non trova molto spazio alla corte di Maurizio Sarri ed è già stato contattato da Igli Tare, direttore sportivo dei biancocelesti. Simone Inzaghi ha chiesto un esterno di livello: potrebbe essere proprio Zappacosta, già nel giro della nazionale italiana e protagonista in Serie A con la maglia del Torino. Anche per questo motivo l’arrivo del laterale potrebbe concretizzarsi nel corso di questa finestra di calciomercato: staremo a vedere quello che la Lazio deciderà di fare, o meglio se l’affondo andrà in porto. Intanto, per approfondire il tema di Zappacosta alla Lazio, IlSussidiario.net ha contattato in esclusiva il l’operatore di calciomercato Andrea Campi.

Zappacosta alla Lazio: un’ipotesi che può concretizzarsi? E’ una eventualità davvero concreta: al Chelsea lo ha voluto Conte, con Sarri Zappacosta sta trovando poco spazio ed è sicuramente un giocatore che potrebbe migliorare la qualità di tante squadre di Serie A.

Dunque sarà la Lazio la sua prossima squadra? Come detto, può essere: sia difensivamente che offensivamente Zappacosta è un giocatore che può fare al caso di Simone Inzaghi, non per niente la Lazio lo sta trattando.

Un’operazione che potrebbe andare in porto già a gennaio? Secondo me no: la vedo più facile per giugno. A questo proposito attenzione: anche l’Inter potrebbe presto inserirsi nella corsa al calciatore, Zappacosta è un elemento che per caratteristiche potrebbe interessare anche ai nerazzurri.

Oltre all’inserimento dell’Inter, ci potrebbe essere qualche problema per acquistare il suo cartellino? Forse uno potrebbe essere anche l’ingaggio che percepisce: stiamo parlando di 3 milioni di euro e per la Lazio questa cifra non è sicuramente indifferente. Su questo aspetto bisognerà eventualmente lavorare.

In ogni caso, Zappacosta si sta dimostrando un giocatore in crescita… L’ho sempre seguito, fin dai tempi dell’Avellino: sta crescendo sempre di più, poi ho anche avuto il piacere di conoscerlo e devo dire che è anche un bravissimo ragazzo, aspetto questo che può certamente aiutarlo.

