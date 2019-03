Pronostico Lazio Roma/ Materazzi: tanto spettacolo e gol nel Derby! (esclusiva)

Questa sera alle ore 20.30 si accenderà il derby della Capitale tra Lazio e Roma allo Stadio Olimpico: un anticipo di lusso nella 26^ giornata di campionato tra due squadre che in ogni caso stanno disputando una buona stagione. La Lazio, dopo il pari contro il Milan, è ancora in corsa per la finale di Coppa Italia, mentre la Roma negli ottavi di finale in Champions League sta affrontando con ottimismo il Porto. La classifica del campionato intanto vede la formazione di Simone Inzaghi al sesto posto con 38 punti (ma con una partita da recuperare in casa con l’Udinese) e la Roma quinta a 44 punti. L’obiettivo della qualificazione alla prossima Champions League è ancora aperto a tutte e due le squadre. Per presentare questo derby abbiamo sentito Giuseppe Materazzi: eccolo in questa intervista esclusiva a ilsussidiario.net.

Come vede questo derby? Dovrebbe essere un derby molto equilibrato, molto combattuto, di grande intensità agonistica tra due formazioni che stanno facendo un’ottima stagione.

La Lazio crea occasioni da gol ma non segna: cosa ci vorrà in questo derby? Già è così e si è visto anche col Milan in Coppa Italia. Magari è solo una casualità che succede ogni tanto, una cosa che fa parte del calcio. Sono mancati anche i gol di Immobile che tante volte nel corso della stagione sono stati decisivi per la Lazio.

Luis Alberto o Correa nel reparto offensivo della squadra di Simone Inzaghi? Sono tutti e due molto bravi, attaccanti che potrebbero dire la loro in questo derby, incidere in maniera profonda per la Lazio.

La qualificazione in Champions ancora possibile per la formazione biancoceleste? Diciamo che non è semplice ma ci saranno ancora margini per raggiungerla. La Lazio potrà ottenere questo obiettivo.

Dzeko in grande forma: sarà lui l’uomo in più della formazione giallorossa? Dzeko lo conosciamo tutti, è un grande attaccante, uno che quando è in giornata dice sempre la sua. Anche in questo derby il suo contributo potrebbe essere determinante.

Cristante nell’undici iniziale? Perchè no, Cristante del resto si sta confermando come una delle più belle realtà della Roma. Dovrà solo migliorare un po’ per raggiungere il rendimento che aveva a Bergamo con l’Atalanta.

Dove si deciderà questa partita? Nella parte mediana del campo a livello di atteggiamento però, di mentalità che potrebbe essere decisiva ai fini del risultato finale.

Quali potrebbero essere i giocatori determinanti di questo match? Dzeko, Immobile, anche Zaniolo, Milinkovic Savic, Luis Alberto. In effetti Roma e Lazio hanno tanti calciatori in grado di decidere il derby.

Il suo pronostico su Lazio Roma. Potrebbe essere un pareggio, una bella partita, tanti gol, un 3-3 spettacolare spero, con una grande prestazione sia della Lazio che della Roma.

(Franco Vittadini)



