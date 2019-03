Calciomercato Lazio/ Rombola: “Zappacosta, Lazzari e…” (Esclusiva)

La Lazio imposta il prossimo calciomercato inseguendo giocatori di ottimo profilo tecnico come Zappacosta del Chelsea e Lazzari della Spal. Due calciatori che indubbiamente migliorerebbero ancora di più la rosa della squadra di Simone Inzaghi. Altro nome di rilievo è Wesley giocatore brasiliano del Bruges. Tare lo sta seguendo da tempo e sarebbe un rinforzo molto interessante per il reparto offensivo biancoceleste. Vedremo poi se Lotito vorrà regalare ai tifosi un grande campione… Per parlare di tutto questo abbiamo sentito l’operatore di mercato Antonio Rombola. Eccolo in questa intervista a ilsussidiario.net.

Potrebbe arrivare Zappacosta dal Chelsea?

È una trattativa che la Lazio aveva già condotto nel mercato invernale. Una trattativa però andata in fumo per l’ingaggio del giocatore, circa 3 milioni. Alto per la società capitolina. Credo quindi che questo acquisto non possa essere possibile.

Ci potrebbe essere qualche altra possibilità magari per portare Zappacosta a Roma…

Se il giocatore si riducesse l’ingaggio, avesse magari voglia di giocare, visto che Sarri non gli concede molto spazio al Chelsea. In questo caso un suo trasferimento alla società biancoceleste sarebbe più possibile.

Come giudica tecnicamente questo giocatore?

È un ottimo giocatore, un ragazzo molto serio, lo conosco personalmente. Un calciatore che farebbe molto comodo alla squadra di Simone Inzaghi.

Potrebbe arrivare Lazzari dalla Spal?

In questo caso il suo acquisto sarebbe possibile. Mi sembra più facile rispetto a quello di Zappacosta portarlo a Roma dalla Spal.

Cosa pensa di lui sotto il profilo tecnico?

Un buon giocatore non di quelli che ti fa fare la differenza, in ogni caso che potrebbe essere utile alla squadra biancoceleste.

Crede a un altro grande colpo della Lazio?

Lotito, la Lazio non sono soliti fare colpi eccezionali nel mercato. L’unico giocatore importante che potrebbe arrivare è Wesley dalla formazione belga del Bruges. Tare lo sta seguendo da tempo. Non è un il nome che fa sognare i tifosi, ma sarebbe un giocatore di rilievo da inserire nella Lazio.

(Franco Vittadini)



