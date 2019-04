Pronostico Milan Lazio/ Orsi: Piatek e Immobile saranno decisivi (esclusiva)

La sfida tra Milan e Lazio, attesa oggi a San Siro alle ore 20.30 sarà il match clou di questa 32^ giornata di Serie A. Classifica alla mano notiamo subito che i rossoneri, quarti a 52 punti, lottano per mantenere un piede nella Champions league dopo il KO con la Juventus. Pronti a fare risultato anche i biancocelesti, fermi a 49 punti ma con l’incontro da recuperare con l’Udinese: Inzaghi non ha ancora messo in cassaforte un posto nelle prossime coppe europee, specie dopo aver pareggiato in casa col Sassuolo per 2-2. Sarà proprio spareggio Champions e i punti stasera varranno doppio. Per presentare Milan Lazio abbiamo sentito Fernando Orsi: eccolo in questa intervista esclusiva a ilsussidiario.net.

Che partita sarà? Una partita importante per entrambe le squadre, che si giocheranno molto del loro futuro per la qualificazione in Champions League.

Abbiamo visto un Milan in buone condizioni con la Juventus: come dovrà migliorare per vincere? Diciamo che il Milan ultimamente sta un po’ facendo fatica in difesa. Poi intanto ha incontrato la Juventus ed è anche vero che se non segna Piatek è sempre un problema in attacco per la formazione di Gattuso.

Biglia per la regia rossonera? Biglia dopo l’infortunio non si è ripreso al meglio, forse però Gattuso potrebbe dargli fiducia per una sorta di rivalsa verso la Lazio.

Quanto potrebbe contare l’assenza di Donnarumma? Donnarumma manca da una giornata e mezzo e poi Reina è un grande portiere come ha dimostrato anche a Torino. E’ in grado di sostituirlo al meglio!

Si aspetta una Lazio più tonica degli ultimi match? Mi aspetto una Lazio più convincente, una Lazio che metta in campo i suoi uomini migliori per una sfida così importante.

Parolo nell’undici biancoceleste? No, ormai Simone Inzaghi ha disegnato la Lazio in questo modo con Milinkovic Savioc, Correa e Luis Alberto.

E’ già spareggio Champions? Se il Milan vincerà farà un passo importante verso la qualificazione Champions. Se la Lazio vincerà sarà comunque importante per lei. Anche il pareggio conterà molto per la compagine biancoceleste che in ogni caso potrà sfruttare il recupero con l’Udinese.

Le squadre in lotta per la Champions magari potrebbero approfittare dello scontro di oggi. Vedremo, perchè l’Inter giocherà a Frosinone, che si giocherà le sue ultime chances di salvezza. La Roma avrà un incontro difficile all’Olimpico con l’Udinese. L’Atalanta incontrerà l’Empoli e il Torino il Cagliari. Tutte squadre che stanno cercando di non non retrocedere che avranno importanti motivazioni in queste partite. La lotta per andare in Champions è veramente serrata e vede impegnate molte squadre divise fra di loro da pochi punti.

Piatek e Immobile i match winner di Milan Lazio? Piatek è molto forte, spesso risolutivo. Immobile dopo l’infortunio ha fatto fatica ma quando è in giornata può essere decisivo.

Il suo pronostico su quest’incontro. Penso che alla fine possa venire fuori un pareggio tra Milan e Lazio.

(Franco Vittadini)



© RIPRODUZIONE RISERVATA