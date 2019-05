Silver King, morto il wrestler messicano/ Video, infarto sul ring: aveva 51 anni

Lutto nel mondo del wrestling. Nelle scorse ore è morto Silver King, noto lottatore messicano. Stando a quanto riportato dai colleghi di Fanpage e di altre testate internazionali, il wrestler è deceduto mentre stava disputando un incontro in quel di Londra contro Warrior Youth: durante la lotta è collassato sul ring, e inizialmente si pensava ad una recita (il video in fondo a questa pagina), ma poi si è capito che il lottatore stava male davvero, essendosi accasciato a terra privo di sensi. L’uomo è stato immediatamente soccorso dall’arbitro e da altri uomini presenti, compresi i medici e i personali sanitari, ma non si è più ripreso, morto probabilmente a causa di un arresto cardiaco. Nei prossimi giorni il wrestler verrà sottoposto ad un esame autoptico da cui si capirà di più sulle cause del decesso, ma la pista più battuta è quella appunto dell’infarto, di un problema cardiaco.

SILVER KING, MORTO IL WRESTLER MESSICANO

Silver King si chiamava in realtà Cesar Cuauhtémoc Gonzalez Barron, aveva 51 anni ed era un’autentica star in Messico nonché fra gli amanti di questa disciplina spettacolare, mix fra lo sport e il cinema. Come molti altri lottatori, era figlio d’arte, visto che suo padre era un combattente di Lucha Libre, la lotta libera messicana, uno stile che era nato e che si era sviluppato in Messico, più veloce del wrestling a cui siamo abituati di solito. Famoso per aver preso parte alla lega di wrestling americana World Championship Wrestling, Silver King aveva avuto anche una lunga carriera nella Lucha Libre e nel 2005 aveva partecipato al film Nacho Libre, recitando nel ruolo di Ramses. Jorge Rodriguez, un collega wrestler di Silver King, ha ricordato il compianto lottatore, “compagno di tante battaglie”. Numerosi i messaggi di cordoglio sui social, sia di altri wrestler quanto di semplici fan, scioccati da questa scomparsa improvvisa.Di seguito il video di quanto accaduto

IL VIDEO DELLA MORTE DI SILVER KING





