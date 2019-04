Video/ Albissola Lucchese (1-1): highlights, pareggio inutile (Serie C)

Allo Stadio Comunale di Chiavari le formazioni di Albissola e Lucchese non vanno oltre un pareggio per 1 a 1. Nel primo tempo gli ospiti partono subito fortissimo e riescono infatti a passare in vantaggio già al 7′, per merito della rete siglata da Provenzano. I toscani falliscono poi la chance del raddoppio così come i padroni di casa mancano diverse opportunità prima di raggiungere il gol del pareggio: ci pensa infatti Martignago, nel secondo tempo al 64′, a fissare definitivamente il punteggio. Sotto l’aspetto disciplinare, l’arbitro Giovanni Ayroldi, della sezione di Molfetta, ha estratto il cartellino giallo in una sola occasione ammonendo Cisco all’83’ tra i liguri. Il punto guadagnato permette rispettivamente all’Albissola di salire a quota 28 nella classifica del girone A di Serie C mentre la Lucchese raggiunge i 17 punti.

IL TABELLINO

Albissola-Lucchese 1 a 1 (p.t. 0-1)

Reti: 7′ Provenzano(L); 64′ Martignago(A).

ALBISSOLA (4-3-1-2) 22 Albertoni, 13 Oliana, 2 Rossini, 25 Nossa, 3 Mahorus, 14 Sibilia, 8 Raja, 4 Moretti, 17 Oukhadda, 10 Martignago, 9 Cais. A disp.: 1 Riccardo, 12 Bambino, 20 Gargiulo, 23 Oprut, 15 Calcagno, 6 Gulli, 19 Dalmonte, 5 Balestrero, 21 Cisco, 7 Russo, 16 Durante, 11 Bezziccheri, 30 Silenzi, 18 Bartulovic. All.: Rino Lavezzini.

LUCCHESE (3-5-2) 22 Falcone, 18 Gabbia, 17 De Vito, 5 Martinelli, 6 Lombardo, 11 Bernardini, 26 Mauri, 10 Provenzano, 16 Favale, 28 De Feo, 23 Bortolussi. A disp.: 1 Aiolfi, 4 Rossi, 9 Sorrentino, 13 Santovito, 14 Di Nardo, 15 Palmese, 20 Strechie, 24 Isola, 25 Fazzi, 31 Bacci, 32 Muratore, 34 Cipriani. All.: Giovanni Langella.

Arbitro: Giovanni Ayroldi (Molfetta).

Ammoniti: 83′ Cisco(A).

VIDEO ALBISSOLA LUCCHESE, HIGHLIGHTS





© RIPRODUZIONE RISERVATA