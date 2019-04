Video/ Arezzo Gozzano (2-0): highlights, tre punti per i toscani (Serie C)

Allo Stadio Città di Arezzo l’Arezzo supera nettamente il Gozzano per 2 a 0. La partita tarda a sbloccarsi ed entrare nel vivo tanto che, dopo un primo tempo bloccato, bisogna aspettare la ripresa perchè si veda un gol. Nella ripresa infatti, precisamente al 49′ ci pensa Borghini a portare in vantaggio i padroni di casa, già dominanti nel corso dei primi quarantacinque minuti di gioco. Nel finale, all’84’, è infine Buglio a siglare la rete del raddoppio definitivo. Sotto l’aspetto disciplinare, l’arbitro Daniele Perenzoni, della sezione di Rovereto, ha estratto il cartellino giallo per 2 volte ammonendo rispettivamente Belloni da un lato, Guitto dall’altro. I 3 punti conquistati permettono all’Arezzo di salire a quota 62 nella classifica del girone A mentre la Lucchese non si muove, rimanendo ferma a 16 punti.

IL TABELLINO

Arezzo-Gozzano 2 a 0 (p.t. 1-0)

Reti: 49′ Borghini(A); 84′ Buglio(A).

AREZZO (4-3-1-2) 22 Pelagotti; 2 Zappella, 26 Pinto, 33 Borghini, 32 Sala; 11 Serrotti, 4 Buglio, 8 Foglia; 39 Belloni; 10 Cutolo, 9 Brunori. A disp.: 1 Bertozzi, 3 Sereni, 7 Zini, 18 Remedi, 19 Persano, 21 Benucci, 23 Rolando, 24 Burzigotti, 25 Choe, 27 Butic, 29 Tassi, 34 Sbarzella. All.: Alessandro Dal Canto.

GOZZANO (3-5-2) 33 Casadei; 3 Manè, 6 Emiliano, 38 Mangraviti; 20 Tumminelli, 21 Gemelli, 5 Guitto, 30 Secondo, 17 Bruzzaniti; 10 Messias, 28 Rolfini. A disp.: 22 Viola, 4 Gigli, 8 Romeo, 11 Palazzolo, 13 Gioria, 14 Salvestroni, 15 Graziano, 16 Acunzo, 18 Tordini, 24 Rizzo, 31 Bruschi, 32 Sampietro. All.: Antonio Soda.

Arbitro: Daniele Perenzoni (Rovereto).

Ammoniti: 48′ Guitto(G); 61′ Belloni(A).

