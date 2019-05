Video/ Arezzo Novara (2-2): highlights, toscani agli ottavi (Serie C playoff)

L’Arezzo conquista il pass per gli ottavi di finale dei playoff di Serie C pareggiando per 2 a 2 contro il Novara. La formazione toscana, dopo aver trovato il doppio vantaggio grazie alle reti di Foglia e Brunoril, si è fatta raggiungere dai gol messi a segno da Ronaldo e Eusepi che però non hanno evitato l’eliminazione alla formazione piemontese. La prima emozione arriva al 12’ quando Ronaldo ha tentato un gran tiro da quasi venticinque metri che Pelagotti è riuscito a deviare in corner con un bell’intervento in tuffo. Al 32’ sono ancora gli ospiti pericolosi in contropiede col duo Cacia-Schiavi che ha liberato al tiro Visconti che ha sfiorato lo specchio. Al 32’ bello scambio tra Cacia e Schiavi che ha liberato Visconti, il cui bel tiro a giro è uscito di non molto fuori dallo specchio.

LA RIPRESA

La ripresa si è aperta con una doppia sostituzione: mister Dal Canto ha inserito Pinto al posto di Borghini mentre mister Viali ha lasciato negli spogliatoi Schiavi ed inserendo l’esperto Gonzalez. Al 56’ i toscani riescono a passare in vantaggio quando Sala è riuscito a crossare alla perfezione per Foglia che all’interno dell’area piccola ha trovato la deviazione vincente regalando il vantaggio ai toscani che sono riusciti a raddoppiare poco dopo al 71’ quando sull’ennesimo cross dell’inesauribile Sala, ha trovato Brunori appostato nei pressi del secondo palo dove ha trovato il tocco vincente del 2 a 0. Gli ospiti però non si sono arresi ed hanno reagito immediatamente accorciando le distanze già al 73’ quando Ronaldo ha trovato la rete con un gran tiro dalla distanza. Gli attacchi del Novara sono poi stati premiati all’82’ quando Eusepi è riuscito a concludere una perfetta azione di contropiede che però non ha evitato l’eliminazione alla squadra piemontese che non è più riuscita ad avvicinarsi all’area dell’Arezzo che ha sfiorato il nuovo vantaggio al 91’ quando Brunori ha centrato in pieno il palo da ottima posizione.

VIDEO AREZZO NOVARA, HIGHLIGHTS





© RIPRODUZIONE RISERVATA