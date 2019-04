Video/ Arzachena Pistoiese (0-0): highlights, nessun gol al Pirina (Serie C)

Allo Stadio Biagio Prina le formazioni di Arzachena e Pistoiese non si fanno male senza andare oltre un pareggio a reti inviolate per 0 a 0. Nel primo tempo i padroni di casa tentano di prendere in mano le redini dell’incontro tenendo in scacco gli avversari per almeno mezz’ora e concedendo qualcosa solo nel finale. Nel secondo tempo il copione si ripete esattamente come avvenuto in precedenza, senza che nessuna delle due compagini riesca mai realmente a portare pericoli seri verso la porta avversaria. Sotto l’aspetto disciplinare, l’arbitro Francesco Cosso, della sezione di Reggio Calabria, ha estratto un cartellino giallo per parte. Il punto permette rispettivamente all’Arzachena di salire a quota 34 nella classifica del girone A di serie C mentre la Pistoiese tocca quota 35 punti. I sardi hanno perso quindi una chance per poter scavalcare i diretti avversari di giornata.

IL TABELLINO

Arzachena-Pistoiese 0 a 0

Arzachena (4-3-3) Ruzittu, La Rosa, Bonacquisti, Cecconi, Gatto, Sanna, Casini, Taufer, Danese, Bardan, Arboleda.

Pistoiese (4-3-3) Romagnoli, Cagnano, Terigi, Dossena, Tartaglione, Piu, Momentè, Regoli, Luperini, Picchi, Ceccarelli.

Arbitro: Francesco Cosso (Reggio Calabria).

