Video/ Ascoli Palermo (1-2): highlights, grande colpo siciliano (Serie B)

Il Palermo resta agganciato al sogno Serie A passando per 1-2 allo stadio Cino e Lillo Del Duca contro un Ascoli già salvo ma che ha opposto una resistenza decisa: il video di Ascoli Palermo ci racconta di una partita decisamente interessante nella 37^ giornata di Serie B. Il pallino del gioco è stato però da subito nelle mani della formazione ospite, con Trajkovski particolarmente vivace sul fronte offensivo e capace di servire assist che i compagni di squadra non sono riusciti però a sfruttare. Puscas, Moreo e Rajkovic arrivano alla conclusione, ma non riescono mai a superare Lanni nella prima mezz’ora di gioco. L’Ascoli si ravviva offensivamente solo nella parte finale del primo tempo, con Chajia che non riesce però a sfruttare le occasioni avute. Il primo tempo si chiude con l’Ascoli che protesta per una trattenuta in area su Cavion, ma l’arbitro Forneau di Roma lascia proseguire.

VIDEO ASCOLI PALERMO: IL SECONDO TEMPO

Nella ripresa la situazione diventa decisamente più vivace, con Moreo che prima ha bisogno dell’assistenza dei sanitari per una ferita al sopracciglio, poi va vicino al vantaggio in due occasioni. Il terzo tentativo però è quello buono, al quarto d’ora Moreo ribadisce in rete una respinta di Lanni su un diagonale di Szyminski e porta avanti il Palermo. Al 18’ però i marchigiani trovano già il pari con una gran spaccata di Addae su un cross ben calibrato di Casarini. Il Palermo però deve vincere per sperare ancora nella Serie A: alla mezz’ora Addae sfiora la doppietta, ma poi è Trajkovski a trovare il gol, poi annullato per una posizione di fuorigioco. Ma al 41’ è Jajalo a inventare l’assist decisivo per Haas, che solo davanti a Lanni non sbaglia: Ascoli-Palermo finisce 1-2 e i siciliani si giocheranno la Serie A diretta all’ultima giornata, anche se oltre alla vittoria servirà un passo falso del Lecce in casa contro lo Spezia.

