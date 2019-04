Video/ Ascoli Venezia (1-0) highlights, ai bianconeri basta Ardemagni (Serie B)

Si chiude con la vittoria per il risultato di 1-0 la sfida tra Ascoli e Venezia, match atteso al Del Duca nella 34^ giornata del Campionato della Serie B. Come emerge nel video di Ascoli Venezia, quella a cui abbiamo assistito è stato un incontro dai ritmi piuttosto blandi, con i bianconeri che dopo la rete si sono limitati a gestire il vantaggio e a contenere le poche incursioni dei lagunari. Pure il gol è arrivato per intervento della direzione arbitrale: al 36’ minuto del primo tempo l’arbitro decide il calcio di rigore per l’Ascoli dopo il fallo di mano di Coppolaro e Ardemagni non sbaglia dal dischetto. Al triplice fischio finale vengono quindi assegnati tre punti importanti per l’Ascoli, che sta costruendo la propria salvezza: rimane invece sempre a rischio il Venezia, fermo alla 15^ piazza. Dando ora un occhio a qualche statistica firmata al triplice fischio finale vediamo che l’Ascoli ha messo a tabella 12 tiri di cui 5 correttamente indirizzati in porta: ci aggiungiamo 19 punizioni, 4 parate e 451 passaggi completati. I numeri del Venezia ci raccontano invece di14 tiri di cui 4 a taregt oltre che di 3 corner, 10 punizioni e 516 passaggi complessivi.

LE DICHIARAZIONI

Al termine della partita tra Ascoli e Venezia, ha preso la parola Vivarini, tecnico bianconero: “Oggi festeggiamo, è importante aver raggiunto l’obiettivo quando mancano ancora quattro giornate, nel contesto di un’annata veramente intensa. Abbiamo attraversato dei momenti difficili, abbiamo preso delle bastonate ma questo è un gruppo di ferro e abbiamo saputo reagire da uomini. Ringrazio i ragazzi, i tifosi e tutta la nostra Società. Oggi abbiamo meritato la vittoria con un grande primo tempo e creando tante occasioni da gol, era fondamentale vincere”. Di altro tono le dichiarazioni di Cosmi, allenatore del Venezia: “Purtroppo abbiamo creato delle occasioni ma ancora una volta non siamo riusciti a concretizzare, è un problema che ci portiamo dietro da diverse partite. Se devo essere sincero non meritavano di perdere, purtroppo però mettiamo tanti palloni in mezzo ma veniamo sempre anticipati. Non era è una partita impassibile anche se avevamo diversi assenti, voglio ricordare Garofalo, Bentivoglio, Di Mariano, Bruscagin e Citro che ha finito la stagione. Il rigore? Se l’ha dato l’arbitro evidentemente c’era, che vi devo dire…. L’Ascoli ha costruito proprio da quell’episodio la sua vittoria”.

