Video/ Atalanta Udinese (2-0): highlights, la Dea si prende il quarto posto (Serie A)

Analizziamo il video di Atalanta Udinese, partita giocata all’Atleti Azzurri d’Italia per la 34^ giornata di Serie A: la Dea batte i friulani per 2-0 e si prende il quarto posto solitario in classifica, avvicinandosi sempre più al sogno chiamato Champions League. Partenza lanciata della Dea, che però ha dovuto aspettare il 19’ minuto per creare il primo pericolo alla porta di Juan Musso: angolo dalla sinistra di Alejandro Gomez, anticipo sul primo palo di Gosens e risposta del portiere argentino. Ha invece mancato il palo per un soffio Pasalic, invitato di testa ancora dal Papu che si era liberato al cross dalla sinistra; meglio l’Atalanta nella prima frazione ma l’Udinese ha comunque saputo farsi vedere dalle parti di Gollini (che ha rischiato la frittata volendo salvare un calcio d’angolo) in particolare con Lasagna, prima con una conclusione velleitaria e di prima intenzione sugli sviluppi di un angolo e poi con un tiro da casa sua nel tentativo di sorprendere il portiere fuori dai pali, quasi riuscendo nell’intento. Il primo tempo si è chiuso con un pareggio a reti bianche tutto sommato giusto, con la consapevolezza da parte dell’Atalanta di sapere certamente fare di più per portare a casa l’intero bottino.

VIDEO ATALANTA UDINESE: IL SECONDO TEMPO

A conferma della volontà di vincere, il secondo tempo di Atalanta Udinese si è aperto con un cambio iper offensivo per Gian Piero Gasperini: fuori Gianluca Mancini, dentro l’attaccante Roberto Piccoli “prestato” dalla Primavera. La Dea non ha comunque cambiato modulo: a fare il terzo di difesa si è abbassato De Roon, Pasalic è scalato al fianco di Freuler e il Papu è andato ad agire da trequartista dietro Piccoli e Duvan Zapata. Gomez è il più ispirato: ci prova ancora da fuori, poi il suo cross da destra viene spazzato da Stryger Larsen La grande occasione arriva però al 68’: l’argentino scalda i riflessi di Musso, sulla ribattuta arriva Zapata sul cui cross non arriva Piccoli che sarebbe stato a porta vuota. Subito dopo Gomez subisce fallo: sulla punizione svetta Hateboer sul secondo palo, ma la zuccata dell’olandese è fuori bersaglio. L’Udinese opera il primo cambio al 71’: dentro Nuytinck per De Maio, nel frattempo Castagne aveva sostituito Gosens per gli orobici. La partita a quel punto diventa bellissima: De Paul centra il palo con un tiro a giro e Gollini battuto, i friulani fanno capire di esserci e anche per questo i ritmi si alzano e le squadre si allungano. Al 76’ cross basso di Piccoli per Zapata che non trova la deviazione vincente. L’episodio decisivo è arrivato all’80’: incursione offensiva di Andrea Masiello steso in maniera ingenua da Sandro, calcio di rigore fischiato e con Ilicic in panchina la responsabilità è andata a Maarten De Roon. Esecuzione perfetta dell’olandese, e Atalanta in vantaggio. All’85’ Mario Pasalic con deviazione raddoppia: è il trionfo dell’Atalanta, a questo punto davvero vicina alla Champions League.

