Video/ Barcellona Liverpool (3-0): highlights, doppietta di Messi (Champions league)

Il Barcellona trascinato da uno strepitoso Messi ipoteca la finale di Madrid sconfiggendo con un netto 3 a 0 il Liverpool abbattuto dalla doppietta del numero 10 di Rosario e dalla rete dell’ex Suarez che ha sbloccato il punteggio nel corso del primo tempo. Inizia subito a grandissimo ritmo questa stupenda sfida che vive inizialmente di continui capovolgimenti di fronte anche se per assistere alla prima occasione bisogna attendere il 15’ quando Coutinho ha tentato un tiro a giro che è stato bloccato con sicurezza da Alieno. Al 24’ Klopp è costretto a cambiare facendo uscire l’infortunato Keita che ha lasciato il posto a Henderson. Al 26’ arriva il vantaggio blaugrana: stupendo cross di Jordi Alba e perfetto movimento di Suarez che sbuca tra i due centrali e spinge in rete con un tocco di prima intenzione il pallone portando avanti i suoi. La reazione inglese si concretizza al 35’ quando Henderson ha verticalizzato alla perfezione per Manè che ha malamente sprecato a tu per tu con Ter Stegen calciando ampiamente oltre la traversa. La prima bellissima frazione di gioco si è cosi conclusa sull’1 a 0, decide finora l’ex Suarez.

IL SECONDO TEMPO

La ripresa si è aperta senza sostituzioni, i due allenatori hanno pertanto deciso di dar fiducia ai ventidue protagonisti che hanno dato vita ai primi quarantacinque minuti di gioco. Ripartono subito forte gli inglese che sfiorano il pareggio già al 47’ quando Milner, smarcato dalla sponda di Wijnaldum, ha tentato un tiro a giro che Ter Stegen è riuscito a deviare in corner con un gran intervento in tuffo. Al 53’ ancora protagonista il portiere tedesco che ha respinto il tentativo dal limite dell’area del pimpante Salah. Al 59’ sale in cattedra ancora una volta Ter Stegen che ha negato ancora una volta la gioia del gol a Milner che ha tentato una potente conclusione da dentro l’area di rigore. Al 60’ mister Valverde corre ai ripari inserendo Semedo al posto di Coutinho. Un pò a sorpresa al 75’ è arrivato il raddoppio catalano: Fabinho è sfortunato nel lanciare involontariamente Sergi Roberto che ha servito Suarez, il cui tiro a colpo sicuro è stato respinto dalla traversa ma il numero 10 è stato il più lesto di tutti appoggiando in rete il gol del raddoppio. Al 76’ mister Klopp corre ai ripari inserendo Firmino al posto di Wijnaldum. All’82’ a chiudere la sfida e forse anche il discorso qualificazione ci ha pensato ancora una volta il fenomeno di Rosario, Messi che ha realizzato il gol del 3 a 0 con una perfetta punizione che si è insaccata sotto l’incrocio dei pali. La reazione degli inglesi che avrebbero ampiamente meritato il gol, è arrivata subito all’84’ quando Firmino ha potuto calciare a porta praticamente vuota ma il suo tentativo da posizione defilata è stato respinto sulla linea da Lenglet, Salah si è avventato sulla palla ma ha incredibilmente sprecato centrando il palo da distanza ravvicinata.

