Video/ Brescia Benevento (2-3): highlights, due gol di Armenteros (Serie B)

Andiamo a dare un’occhiata al video di Brescia Benevento, gara terminata allo Stadio Mario Rigamonti i3-2. Nelle prime battute dell’incontro i padroni di casa passano in vantaggio grazie all’autorete di Di Chiara in avvio al 4′ ma gli ospiti replicano immediatamente, pareggiando al 9′ grazie ad Armenteros, su assist di Vokic. Le Rondinelle si riportano avanti quindi al 30′ per merito del colpo di testa di Bisoli, su suggerimento di Tremolada, sebbene i giallorossi ristabiliscano l’equilibrio al 36′ con Insigne, ispirato da Tello. Nel secondo tempo ci pensa quindi Armenteros, autore di una doppietta personale, a mettere la ciliegina sulla torta con uno splendido gol di tacco su assist del suo compagno Letizia. Inutili i tentativi da parte della squadra di mister Corini di raggiungere gli avversari, fallendo pure un calcio di rigore con Donnarumma, che si era conquistato il penalty per fallo di Baldinelli, quando l’estremo difensore Gori ne para la conclusione all’89’. I 3 punti conquistati permettono al Benevento di salire a quota 60 nella classifica di Serie B mentre il Brescia non si muove, rimanendo fermo a 67 punti.

LE STATISTICHE

Analizzando le statistiche dell’incontro, soprattutto per quanto riguarda la fase offensiva, emerge come il Benevento si sia sostanzialmente meritato il successo finale: 14 a 9 per i giallorossi in quanto a conclusioni totali, delle quali 8 a 2 indirizzate nello specchio della porta. I lombardi si sono però fatti valere nel fraseggio, 454 a 442 i passaggi complessivi e 11 a 10 nei contrasti. Infine, sotto l’aspetto disciplinare, il Benevento è stata la squadra più fallosa, a causa del 16 a 15 nel computo degli interventi irregolari, e l’arbitro Luigi Pillitteri, della sezione di Palermo, ha estratto il cartellino giallo una sola volta ammonendo soltanto Mateju tra le fila delle Rondinelle.

IL TABELLINO

Brescia-Benevento 2 a 3 (p.t. 2-2)

Reti: 4′ AUTO Di Chiara(Be); 9′, 53′ Armenteros(Be); 30′ Bisoli(Br); 36′ Insigne(Be).

Assist: 9′ Vokic(Be); 30′ Tremolada(Br); 36′ Tello(Be); 53′ Letizia(Be).

BRESCIA Alfonso, Sabelli, Mateju, Tonali, Donnarumma, Torregrossa, Cistana, Romagnoli (K), Bisoli, Dessena, Tremolada. A disp.: Andrenacci, Gastaldello, Ndoj, Spalek, Martinelli, Dell’Oglio, Curcio, Lancini, Cortesi, Morosini, Viviani, Semprini. All.: Corini.

BENEVENTO Gori (K), Letizia, Antei, Di Chiara, Tello, Volta, Buonaiuto, R. Insigne, Armenteros, Crisetig, Vokic A disp.: Montipò, Zagari, Viola, Improta, Gyamfi, Goddard, Bandinelli, Volpicelli, Caldirola, De Caro, Di Serio, Pastina. All.: Bucchi.

Arbitro: Luigi Pillitteri (Palermo).

Ammoniti: 26′ Mateju(Br).

VIDEO BRESCIA BENEVENTO, HIGHLIGHTS





