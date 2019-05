Video/ Carpi Cremonese (1-2) highlights, i grigiorossi espugnano il Cabassi (Serie B)

Un vero e proprio colpo lombardo al Cabassi ieri pomeriggio nella 36^ giornata del campionato di Serie B, con la Cremonese che ha battuto il Carpi padrone di casa con il risultato di 2-1. Sono tre punti per i grigiorossi utilissimi per la corsa ai play off promozione al termine della stagione regolare della cadetteria. Come si vede nel video di Carpi Cremonese è solo però nel secondo tempo che la compagine lombarda ha trovato la vittoria, e anzi il primo tempo si è rivelato equilibrato ma ben poco vivo al Cabassi. Nella ripresa però, sono i falconi i primi a sbloccare il tabellone del risultato, con la rete di Rolando arrivata già al 53’ minuto. Si è quindi dovuto attendere gli ultimi dieci minuti di gioco perché la Cremonese trovasse il trionfo finale: prima Piccolo al 80’ e poi Montalto al 87’ hanno quindi firmato la vittoria e regalato a Mister Rastelli i tre punti messi in palio. Dando ora un occhio pure alle statistiche fissate al triplice fischio finale, vediamo che il Carpi ha totalizzato 18 tiri in questo incontro, di cui 5 correttamente indirizzati: segnaliamo pure per i falconi anche 9 calci d’angolo, 4 parate e 265 passaggi totali. Per la Cremonese invece le statistiche ci riportano di 17 tiri e di cui 6 a target oltre che di 13 punizioni, 7 corner e 564 passaggi complessivi.

LE DICHIARAZIONI

Al termine della partita di Serie B ha preso la parola il tecnico del Carpi, Fabrizio Castori, che ha dichiarato, considerando pure la critica posizione del club in classifica: “La matematica non ci condanna, ci dobbiamo provare. I risultati delle altre squadre ci hanno spinto ancora più in basso, ma cercheremo di ripartire. I loro cambi ci hanno fatto perdere metri perché hanno una qualità che ti cambia la partita. Però il gol di Piccolo è arrivato soltanto con un tiro da 30 metri dopo un fallo netto di Castagnetti non fischiato. Il secondo, invece, è un’autorete che suggella l’annata. Dispiace perché avevamo fatto una buona gara e potevamo portare a casa il risultato”. Per la Cremonese ha preso invece parola l’allenatore Massimo Rastelli in zona mista, che ringraziando i suoi per lo splendido risultato ha aggiunto: “Una reazione come questa, dopo aver giocato tre giorni fa e con un caldo così, è da grande squadra. I ragazzi hanno interpretato la partita nel migliore modo possibile. Il Carpi ha trovato gol con una ripartenza, la loro specialità, ma lì è venuta fuori la squadra. Piccolo e Montalto hanno messo qualità e forza. Ma anche Strefezza sull’esterno ci ha dato quell’imprevedibilità che ha impaurito il Carpi”.

