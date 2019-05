Video/ Carrarese Pisa (2-2): highlights, pareggio all’andata (Playoff Serie C)

Allo Stadio dei Marmi la Carrarese viene raggiunta e bloccata dal Pisa con un pareggio per 2 a 2. Nel primo tempo i padroni di casa tentano di concedere poco o nulla agli ospiti e, dopo il palo centrato da Ricci al 22′ ed il pericolo scampato sulla mezza occasione nerazzura al 32′, la squadra di mister Baldini trova la rete del vantaggio al 38′ per merito di Bentivegna, autore di una bella azione personale. Come si vede nel video di Carrarese Pisa, nel finale di frazione però Di Quinzio non sfrutta un’altra buona opportunità al 44′. CLICCA QUI PER IL VIDEO DI CARRARESE PISA

LA RIPRESA

Il secondo tempo si apre con il gol del raddoppio realizzato da Valente al 52′, su assist del subentrato Maccarone. I marmiferi concedono però troppo spazio alla squadra mister D’Angelo che prima accorcia le distanze al 69′ con il colpo di testa di Masucci e poi pareggia definitivamente al 71′ con Pesenti, ancora una volta tramite una deviazione aerea. Sotto l’aspetto disciplinare, l’arbitro Davide Miele, della sezione di Torino, ha estratto il cartellino giallo per 6 volte ammonendo rispettivamente Ricci, Rosaia, Scaglia e Karkalis da un lato, Buschiazzo dall’altro.

IL TABELLINO

Carrarese-Pisa 2 a 2 (p.t. 1-0)

Reti: 38′ Bentivegna(C); 52′ Valente(C); 69′ Masucci(P); 71′ Pesenti(P).

CARRARESE (4-2-3-1) Borra; Carissoni, Ricci L., Karkalis, Ricci G.; Rosaia, Varone; Bentivegna, Tavano, Valente; Biasci. A disp.: Mazzini, Rollandi, Murolo, Alari, Maccarone, Latte Lath, Foresta, Caccavallo, Piscopo, Cardoselli, Scaglia, Fortunati. All.: Baldini.

PISA (3-4-2-1) Gori; Benedetti, Meroni, De Vitis; Birindelli, Marin, Gucher, Di Quinzio; Minesso; Masucci, Pesenti. A disp.: D’Egidio, Kucich, Brignani, Buschiazzo, Masi, Verna, Izzillo, Moscardelli, Liotti, Lisi, Gamarra, Fischer. All.: D’Angelo.

Arbitro: Davide Miele (Torino).

Ammoniti: 35′ Marin(P); 40′ Ricci(C); 42′ Rosaia(C); 80′ Buschiazzo(P); 80′ Scaglia(C); 84′ Karkalis(C).



