Video/ Catania Regina (4-1): highlights, etnei a valanga (Serie C playoff)

Il Catania conquista il pass per gli ottavi di finale dei playoff di Serie C sconfiggendo con un netto 4 a 1 la Reggina grazie alle reti di Sarno, Di Piazza, Marotta e lo sfortunato autogol di Gasparetto che hanno vanificato il momentaneo pareggio di Salandria. Dopo un inizio piuttosto equilibrato, alla prima occasione al 17’ i padroni di casa sono riusciti a passare in vantaggio grazie a Sarno che, dopo essersi liberato in velocità, ha trovato la via del gol con un gran tiro che si impagabilmente insaccato sotto la traversa. Il vantaggio è però durato solamente tre minuti visto che al 20’ i calabresi sono riusciti a pareggiare con Salandria: cross dalla sinistra di Doumbia che ha pescato tutto solo il numero 4, il quale ha insaccato con un colpo di testa. Al 31’ sono i siciliani a sfiorare nuovamente il vantaggio quando, sul corner di Sarno, Silvestri è stato il lesto di tutti a svettare di testa e a costringere Confente ad un ottimo intervento. Il vantaggio è nell’aria ed arriva al 37’ quando su un cross di Marchese, Di Piazza ha tentato un colpo di testa che Gasparetto ha sfortunatamente deviato nella propria rete realizzando così un clamoroso autogol. La reazione degli ospiti è immediata e veemente ed arriva già al 41’ quando Bellomo, dopo essersi liberato ha tentato una conclusione mancina che Pisseri è riuscito a deviare in corner con un bell’intervento in tuffo. Il portiere di casa è stato protagonista anche al 44’ quando ha respinto la bordata tentato da Strambelli.

LA RIPRESA

La ripresa si è aperta con una sostituzione decisa da mister Cevoli che ha lasciato negli spogliatoi Procopio e gettando nella mischia Baclet. Ripartono meglio gli ospiti che sfiorano il pareggio già al 49’ con l’ennesima botta tentata da Strambelli che l’attento Pisseri è riuscito nuovamente a deviare in corner. Al 56’ occasionissima per il Catania: Di Piazza crossa alla perfezione il lasciato colpevolmente solo Marotta che spreca incredibilmente calciando addosso a Confente. Due minuti più tardi arriva il tris: perfetto lancio in profondità di Marotta per Di Piazza che ha insaccato con un bel tiro di destro che non ha lasciato scampo all’estremo difensore ospite. La partita di fatto si chiude qui ed infatti non succede praticamente nulla fino all’81’ quando Curiale è riuscito a lanciare alla perfezione in profondità Marotta che ha insaccato il gol del definitivo 4 a 1.

