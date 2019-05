Video/ Chelsea Eintracht (5-4 dcr): highlights, Sarri trova la finale (Europa league)

1-1 all’andata, 1-1 al ritorno. L’equilibrio l’ha fatta da padrone anche a Stamford Bridge, ma ai calci di rigore è stato il Chelsea di Maurizio Sarri ad esultare e a completare l’en plein inglese nelle finali delle Coppe Europee. Se la finale di Champions a Madrid sarà fra Tottenham e Liverpool, a Baku nell’atto conclusivo di Europa League si sfideranno Chelsea ed Arsenal in un derby tutto londinese. Come si vede nel video di Chelsea Eintracht, è stata una prestazione convincente dei Blues nel primo tempo, con le accelerazioni di Loftus-Cheek che tengono in apprensione un Eintracht comunque ordinato in campo. E al 28′ Eden Hazard innesca proprio Loftus-Cheek che infila Trapp per il gol dell’1-0 che sembra mettere in discesa il match per la formazione allenata da Maurizio Sarri.

IL SECONDO TEMPO

Nella ripresa però l’Eintracht parte con un altro piglio e trova subito il gol con Jovic, che al 4′ sfrutta un assist di Gacinovic e non sbaglia a tu per tu con Kepa. Giocano in maniera brillante i tedeschi e il Chelsea dalla sua non riesce a produrre occasioni. Si va ai supplementari: nel primo tempo arrivano due salvataggi per il Chelsea, miracoloso quello di David Luiz su una conclusione di contobalzo di Haller, che poi ci prova di testa ma trova Zappacosta sulla linea. Proprio Zappacosta nel secondo tempo chiama alla gran parata Trapp, caricato da Azpilicueta che commette fallo nel segnare il 2-1. Si va ai rigori. Segnano Haller, Barkley e Jovic, poi sbaglia il Chelsea con Trapp che para su Azpilicueta. Vanno in gol De Guzman e Jorginho, poi Hinterregger tira un rigore sciagurato che Kepa blocca tra le gambe. Segna David Luiz, poi prodezza di Kepa su Pacienca ed Hazard mette il sigillo sulla qualificazione del Chelsea.

