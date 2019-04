Video/ Chievo Parma (1-1): highlights, pareggio utile ai ducali (Serie A)

Vediamo insieme il video di Chievo Parma, sfida che si è giocata per la 34^ giornata del campionato di Serie A. Allo Stadio Marcantonio Bentegodi le formazioni di Chievo e Parma non vanno oltre un pareggio per 1 a 1. Nel primo tempo i padroni di casa provano a prendere in mano il controllo delle operazioni ma gli ospiti non si lasciano sorprendere e, lentamente, girano la situazione a loro vantaggio. I ducali riescono infatti a spezzare l’equilibrio trovando il gol con Kucka al 38′, un bel colpo di testa a sfruttare la punizione di Scozzarella. Nel secondo tempo però gli uomini di mister Di Carlo scendono in campo con lo spirito giusto per trovare il pareggio e, dopo la rete annullata dal VAR per una posizione di fuorigioco al 66′, Meggiorini va a segno in maniera regolare al 66′, sempre con una deviazione di testa e su suggerimento di Vignato. Nel finale i gialloblu di casa mancano pure la chance per il sorpasso a causa dell’intervento di Sepe al 74′. Il punto conquistato permette rispettivamente al Chievo, già matematicamente retrocesso in Serie B, di portarsi a quota 15 mentre il Parma raggiunge i 37 punti nella classifica di Serie A.

VIDEO CHIEVO PARMA: LE STATISTICHE

Analizzando le statistiche dell’incontro emerge come la partita sia stata molto combattuta ed equilibrata, a cominciare dal possesso palla condiviso al 50%. Il Chievo è stato leggermente superiore agli avversari in quanto a precisione nei passaggi: il 78% contro il 75% con 376 e 347 appoggi completati. I ducali hanno perso più palloni dei clivensi, 38 a 34 di cui 9 del solo Gervinho, ma ne hanno recuperate anche di più, 21 a 20, delle quali 5 da Depaoli. In fase offensiva parità pure per quanto riguarda le conclusioni totali, 6 a 6, e destinate nello specchio della porta, 2 a 2, ma i veneti hanno fatto meglio in quanto ad occasioni da gol, 2 a 1. Infine, sotto l’aspetto disciplinare, il Parma è stata la squadra più scorretta a giudicare dal 17 a 15 nei falli commessi, 5 da Leris, e l’arbitro Juan Luca Sacchi, della sezione di Macerata, ha estratto il cartellino giallo per 6 volte ammonendo rispettivamente Cesar, Léris, Barba da un lato, Gazzola, Bruno Alves e Gervinho dall’altro.

VIDEO CHIEVO PARMA: IL TABELLINO

CHIEVO PARMA 1-1 (p.t. 0-1)

Reti: 38′ Kucka(P); 66′ Meggiorini (C).

Assist: 38′ Scozzarella (P); 66′ Vignato (C).

CHIEVOVERONA (4-3-1-2) Semper; Depaoli, Bani, B. Cesar, F. Barba; Léris, N. Rigoni, Hetemaj (86′ Karamoko); Vignato (79′ Kiyine); Meggiorini, Stepinski (63′ Pellissier). All.: Di Carlo. A disp.: Bragantini, Caprile, Andreolli, Jaroszynski, Ndrecka, Frey, Tomovic, Diousse, Piazon, Grubac, Pucciarelli.

PARMA (5-3-2) Sepe; Gazzola (79′ Sprocati), Iacoponi, Bruno Alves, Bastoni, Dimarco; Kucka, Scozzarella (79′ Rigoni), Barillà; Gervinho, Siligardi (87′ Stulac). All.: D’Aversa. A disp.: Frattali, Brazao, Diakhate, Schiappacasse, Sierralta, Machin, Gobbi, Ceravolo, Dezi.

Arbitro: Juan Luca Sacchi (Macerata).

Ammoniti: 33′ B. Cesar (C); 36′ Léris (C); 67′ Gazzola (P); 72′ F. Barba (C); 80′ Bruno Alves(P); 93′ Gervinho (P).





