Video/ Chievo Spal (0-4): highlights, goleada e salvezza per Semplici (Serie A)

Per la Spal, missione compiuta: in casa del Chievo già retrocesso la squadra di Semplici doveva strappare i tre punti per blindare la salvezza e la terza partecipazione consecutiva alla Serie A e così è stato. Il Chievo non è riuscito ad opporre troppa resistenza, essendosi ritrovato immediatamente sotto dopo 8’ per il gol di Felipe, col difensore della Spal alla seconda realizzazione consecutiva in campionato dopo quella siglata contro il Genoa la settimana scorsa. Decisivo il piede di Alessandro Murgia da calcio d’angolo: il centrocampista di proprietà della Lazio è caldissimo sulle palle da fermo e riesce ad ottenere risultati straordinari, con le occasioni da gol per la Spal che si moltiplicano, anche se a fine primo tempo il Chievo reclama un rigore per un tocco di mano di Cionek in area.

VIDEO CHIEVO SPAL: IL SECONDO TEMPO

A inizio ripresa la Spal alza i giri e riesce a chiudere il match. Ci riesce con Floccari, che realizza dopo appena 2’ nel secondo tempo sfruttando un assist di Kurtic, quindi al 10’ Felipe si toglie lo sfizio della doppietta personale, andando a segno su una punizione scodellata stavolta in area da Lazzari. Sullo 0-3 la partita è virtualmente finita, c’è spazio di una grande parata di Viviano su Meggiorini che impedisce al Chievo di accorciare le distanze. Il sigillo sulla partita invece lo mette la Spal, che realizza al 36’ del secondo tempo il gol del definitivo 0-4 sfruttando un cross teso di Schiattarella. Festa per i tanti tifosi della Spal giunti a Verona, dopo i sorprendenti risultati utili consecutivi contro Lazio e Parma il Chievo torna ad alzare bandiera bianca.

VIDEO CHIEVO SPAL: GLI HIGHLIGHTS





© RIPRODUZIONE RISERVATA